前日別メニューの上田綺世が全体練習に復帰！ 久保建英は欠場が決定…日本代表がチュニジア戦に向けて調整
日本代表は18日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。
冒頭15分の公開パートでは、ラダーやボール回しで調整を実施した。疲労を考慮し、17日は別メニュー調整となった上田綺世は全体練習に復帰。久保建英はこの日もホテルでの治療となり、練習場に姿を見せなかった。
日本代表は18日の練習終了後、チュニジア戦の舞台であるメキシコ・モンテレイに移動する。負傷中の久保はチームに帯同せず、早期復帰に向けてナッシュビルに残って治療を継続することが決定。チュニジア戦の欠場が決まった。明日19日は公式会見と公式練習が予定されている。
チュニジアとのグループステージ第2戦は、6月21日（日）日本時間13時キックオフ。日本テレビ系列、NHKBSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
冒頭15分の公開パートでは、ラダーやボール回しで調整を実施した。疲労を考慮し、17日は別メニュー調整となった上田綺世は全体練習に復帰。久保建英はこの日もホテルでの治療となり、練習場に姿を見せなかった。
日本代表は18日の練習終了後、チュニジア戦の舞台であるメキシコ・モンテレイに移動する。負傷中の久保はチームに帯同せず、早期復帰に向けてナッシュビルに残って治療を継続することが決定。チュニジア戦の欠場が決まった。明日19日は公式会見と公式練習が予定されている。
チュニジアとのグループステージ第2戦は、6月21日（日）日本時間13時キックオフ。日本テレビ系列、NHKBSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）