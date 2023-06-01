　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比810円高の7万2050円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては996.51円高。出来高は1万1964枚となっている。

　TOPIX先物期近は4105.5ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.32ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72050　　　　　+810　　　 11964
日経225mini 　　　　　　 72050　　　　　+810　　　208658
TOPIX先物 　　　　　　　4105.5　　　　 +29.5　　　 13193
JPX日経400先物　　　　　 37285　　　　　+185　　　　 374
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+0　　　　 458
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース