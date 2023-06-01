日経225先物：19日2時＝810円高、7万2050円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比810円高の7万2050円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては996.51円高。出来高は1万1964枚となっている。
TOPIX先物期近は4105.5ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72050 +810 11964
日経225mini 72050 +810 208658
TOPIX先物 4105.5 +29.5 13193
JPX日経400先物 37285 +185 374
グロース指数先物 695 +0 458
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4105.5ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72050 +810 11964
日経225mini 72050 +810 208658
TOPIX先物 4105.5 +29.5 13193
JPX日経400先物 37285 +185 374
グロース指数先物 695 +0 458
東証REIT指数先物 売買不成立
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