“BMWアルピナゆかりの名門”が放つ800psのスーパーワゴン

ドイツのボーフェンジーペン（Bovensiepen）は2026年6月14日（現地時間）、超高性能ステーションワゴンの新型「05 GT」を発表しました。

ボーフェンジーペンは、ドイツ・ブッフローエに本拠を置く同名の家族企業による自動車ブランドです。BMWアルピナ車両を手がけてきたボーフェンジーペン家による新ブランドで、2025年5月にはイタリア・コモ湖畔の「フォーリ・コンコルソ」で初モデル「ボーフェンジーペン ザガート」とともにデビューしました。新型05 GTは、そのザガートに続く新たなモデルです。

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エクステリアのデザインを手掛けたのは、自動車デザイン界の巨匠フランク・スティーブンソン氏です。同氏は初代BMW「X5」や2000年前後の新世代「MINI（ミニ）」のデザインを手掛け、フェラーリやマセラティ、マクラーレンでも仕事をしてきた人物として知られています。

フロントには、レーザーカットの高品質なステンレス製グリルと大型エアインテークを採用。ザガートとの血縁を感じさせる顔つきです。

大きな特徴が、フロントバンパーからサイドスカート、リアまでをぐるりとつなぐ「デザインライン」です。これはザガートでも用いられた手法で、ラインの色はボディカラーに合わせて選べます。リアには、4本のオーバル断面のテールパイプを備えるアクラポヴィッチ製チタンエキゾーストを配しています。

足元には20本のミルド加工スポークを持つ軽量21インチ鍛造ホイールを装着し、専用開発のピレリ製タイヤを組み合わせます。タイヤのサイドウォールには「BOV」のマーキングが入ります。標準で新開発のサテンアルミ仕上げが用意され、ホイールやブレーキキャリパーはボディカラーやデザインラインに合わせて多彩に塗り分け可能です。

ボディサイズは全長5092mm×全幅1970mm（ミラー除く）×全高1516mmで、EU空車重量は2555kgです。いずれもメーカー暫定値です。

パワートレインの構成は公式には明かされていませんが、ベースとなるのは最新のBMW「M5 ツーリング」と見られ、V型8気筒ツインターボエンジンを核とするプラグインハイブリッド（PHEV）システムが搭載されています。

専用の吸気システムと最適化されたフレッシュエアインテーク、大径のアクラポヴィッチ製エキゾーストシステム、さらに夏・冬の走行試験やパーペンブルクおよびナルドの高速テストコースで検証されたエンジンソフトウェアの最適化により、システム最高出力800ps・最大トルク1100Nmを発生するとメーカー暫定値として公表されています。

チタン製エキゾーストは、低音を強調した官能的なサウンドを生むと同時に、重量を7.8kg削減していると説明されています。

走行性能は、0-100km／h加速が3.6秒未満、最高速度305km／hに達するとされています。WLTPの加重複合値は、燃料消費5.3L／100km、電力消費17.0kWh／100km、CO2排出量124g／kmで、これらはいずれもメーカー暫定値です。

サスペンションは、アイバッハ製スプリングや専用のサポートベアリング、専用のストラットタワーバーを備える専用チューンで、正確でスポーティなハンドリングと、後席まで含めた高い快適性を両立しています。

インテリアは、職人が手作業で仕上げる「ラヴァリナ（Lavalina）」レザーのステアリングホイールと、高品質にミルド加工されたアルミ製シフトパドルが中心です。ラヴァリナは、ドイツ南部やオーストリア、スイス、北イタリアの選ばれた農場から調達される牛革を用いた高級レザーで、同社は自動車業界で最高品質と説明しています。

1台ごとにシリアルナンバー入りプレートが備わり、レザーやステッチの色、アルカンタラの使用、ヘッドレストのエンボス加工など、カスタマイズはほぼ無限。トランクのアルカンタラ張りや専用刺繍といった特別注文にも、自社のサドラリー（皮革工房）が対応します。

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新型05 GTの価格は、ブッフローエ工場渡し・ドイツ付加価値税19％込みで19万8900ユーロ（約3691万円 ※2026年6月中旬時点）です。最初の顧客への納車は、2026年第4四半期が予定されています。ブッフローエの自動車マニュファクチャーが手がける、新たなスーパーツーリングの誕生です。