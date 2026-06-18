SixTONES松村北斗、サプライズバースデーに笑顔「これだけやってもらったらうれしいですよ！」 主演ドラマ現場で
日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）の主演を務めるSixTONESの松村北斗が、きょう18日に31歳の誕生日を迎えた。撮影現場ではサプライズセレモニーが行われた。
【写真】岡崎紗絵＆丘みつ子も！松村北斗を豪華にお祝い
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
室内での撮影の合間、休憩から戻った松村を待っていたのは、思いがけないバースデー演出だった。部屋には「告白−25年目の秘密−」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場。ゴールドの「6.18」バルーンで華やかに彩られた空間を目にした松村は、開口一番「わー、すごい！」と満面の笑みを浮かべた。さらに、岡崎、丘みつ子をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれた。
サプライズに笑顔を見せた松村は「本当にうれしいです。このうれしい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。続けて「これだけやってもらったらうれしいですよ！」と感慨ひとしおの様子を見せ、サプライズは大成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続く中、現場は幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。
【写真】岡崎紗絵＆丘みつ子も！松村北斗を豪華にお祝い
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
サプライズに笑顔を見せた松村は「本当にうれしいです。このうれしい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。続けて「これだけやってもらったらうれしいですよ！」と感慨ひとしおの様子を見せ、サプライズは大成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続く中、現場は幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。