女優・グラビアアイドルの佐々木ほのかさんが、FLASH最新号に登場しました。



【写真】「FLASHゲットしてくれましたかー？」と投稿した佐々木ほのかさんさん

佐々木ｓんは2025年4月にアイドルグループ「アップアップガールズ(2)」を卒業。現在は女優として活動している。同号では、オレンジ色のストライプ柄のビキニを着用。前かがみになって深い谷を強調したポージングを披露しています。



佐々木さんはXに「FLASHゲットしてくれましたかー？」と投稿し、シックなワンピース水着姿を公開。V字に切れ込みが開いた大胆衣装でのオフショットに「この水着のほのちゃん優勝すぎ」「衣装が窮屈そう」「スタイル抜群でめっちゃかわいい」といったコメントが寄せられました。



同号の表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん。佐々木さんのほかにも、ちーまきさん、黒嵜菜々子さん、つんこさんらがまぶしい姿を披露しています。



【佐々木ほのかさんプロフィール】

ささき ほのか 2006年1月30日生まれ 福岡県出身 身長156cm 2018年にアップアップガールズ（2）に加入。2025年4月にグループを卒業。2023年に週刊ヤングマガジン（講談社）にて水着グラビアデビュー。現在はショートドラマに出演するなど女優にも挑戦し、活動の幅を広げている。6月26日から公開の映画『死神バーバー』に近藤役として出演。最新情報は、公式X（@HONOKA130SASAKI）、公式Instagram（@honoka130sasaki）