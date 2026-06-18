夢が詰まった良血馬の「抽選結果」に、ネット上で歓喜の声が上がっている。Ｘ（旧ツイッター）に１８日、「ラヴズオンリーユー２０２６」が急きょトレンド入りするなど、注目を集めた。

話題となっているのは、一口クラブ「ＤＭＭ ＢＡＮＵＳＹ」（馬主登録名はＤＭＭドリームクラブ）が、「一口１円」の計４万口で募集していた牝馬。母のラヴズオンリーユーは１９年のオークスのほか、クイーンエリザベス２世Ｃ、ブリーダーズＣフィリー＆メアターフ、香港Ｃ（いずれも２１年）を勝ち、米国エクリプス賞最優秀芝牝馬に輝いた名牝。父はモーリスで栗東・矢作芳人厩舎に入厩予定とあって、１７日に締め切られた結果、４万口を大きく上回る申し込みがあった。

「ＤＭＭ ＢＡＮＵＳＹ」が「ラヴズオンリーユーの初めての牝馬の仔馬を、多くの皆様とともに成長を見守り、活躍を応援していきたいとの想いから、１口１円で募集いたします」という趣旨で行った“企画”は、現３歳の兄ラヴズプレミアム（父エピファネイア）が一口４万５０００円（計４０００口）ということを考えれば、一口１円は破格と言える。

１８日に当選者に通知が送られた模様で、吉報が届いたファンは大喜び。ＳＮＳ上では、「４万人で成長を見守りましょう」「活躍して繁殖入り→仔に出資の無限ループが始まりました」「まだしばらくバヌーシーつづけなあかんね笑」「４口当選したぞー！！たくさんの仲間と応援できるの嬉しい〜！」「ご一緒の皆様と夢を見られますように！」「元を取るとかいう存在ではないので,ある程度回数走ってくれたら良いな.」「オープンとは言わずＧ１を目指して頑張ってほしいです」「初一口馬主」「モーリス×名牝の相性に可能性を感じてます！」「外れると思ってた！」などのコメントが寄せられている。