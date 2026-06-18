◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１８日、美浦トレセン

３月に開業した松尾卓哉調教師＝美浦＝が、セントメモリーズ（牝５歳、父エピファネイア）で厩舎初の平地重賞に挑戦する。

最終追い切りはＷコースで新コンビの木幡巧也騎手が騎乗。前半は前進気勢が強いところを見せたが、ペースアップして折り合うと直線では先行したベアダイヤモンド（３歳未勝利）と併入し５ハロン６６秒２―１１秒８。強めに追われた僚馬に対して、馬なりで脚いろ優勢だった。松尾調教師は「先週の追い切りから前進気勢が強まった感じはあるが、状態は一段上がった。今日はしまいを伸ばして、ある程度いい感じで最後まで余裕がありました」と転厩初戦となる管理馬の状態をジャッジした。

京都ハイジャンプのヴラディア（５着）で障害重賞には出走しているが、平地重賞には初トライ。「重賞だからといってどうこうはないですね。普通のレースと同じように臨みます」とトレーナーに特別な意識はなく、ベストを目指す方針は全てのレースで一環している。

同厩舎は６月１５日現在、出走４３回で１勝だが、人気薄での好走が目立つ。「調整だけでなく、レース分析をして何ができるかを常に考えていますし、どの馬にもどこかに突破口があると思ってやっています。馬具もそのひとつですし、ストロングポイントに合った条件やジョッキーを選択するようにもしています」。ここまでの馬券圏内１０回の平均人気は７・１。５月以降に３着以内８回と陣営の努力が確実に形になり始めている。

開業から３か月が経過し「調教師は大変ですね」と苦笑い。馬房数１４にも関わらず、預託馬を多く抱えており、スムーズな馬の入れ替えを考えながらも管理馬と丁寧に向き合う姿勢には妥協がない。「同じ轍（てつ）を踏まないように仕上げ不足では使わないようにしています。レースの敗因が状態なのか条件だったのか判断がつかなくなってしまいますからね」。全てのレースを無駄にはせず、今後の活躍につなげる様々な選択肢をチョイスする判断材料にしている。

「もっと上の着順にという馬もいますし、常に試行錯誤しています。ここから成績を上げていきたいです」と力強く話した指揮官。松尾厩舎がよりクローズアップされる日も、そう遠くはないだろう。（浅子 祐貴）

◇松尾 卓哉（まつお・たくや）１９８１年１０月７日生まれ、新潟県出身。４４歳。美浦・粕谷昌央厩舎の調教厩務員から中野栄治厩舎、千葉直人厩舎の助手を経て２５年の調教師免許試験に合格。翌２６年３月に美浦で開業した。３月７日の中山４Ｒヴラディア（５着）で初出走。５月２３日の東京７Ｒルナルーチェットで初勝利。ＪＲＡ通算４３戦１勝。