レアル、フランス代表DFコナテの獲得を発表！ 今季限りでリヴァプール退団、B・シウバらに続く今夏3人目の補強に
レアル・マドリードは18日、フランス代表DFイブライマ・コナテの加入を発表した。契約期間は2030年6月30日までとなる。
現在27歳のコナテはソショー、ライプツィヒを経て。2021年7月にリヴァプールへ完全移籍で加入した。リヴァプールでは、公式戦通算183試合に出場し7ゴールを記録。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクと強力なセンターバック（CB）コンビを構築し、クラブのDFラインを支えた。
コナテは先月31日、契約満了に伴い、今シーズン限りでのリヴァプール退団が発表。新天地にはレアル・マドリード移籍の可能性が取り沙汰されていたが、移籍金のかからないフリートランスファーで正式にレアル・マドリード加入が発表された。
レアル・マドリードはすでに今夏の移籍市場でチェルシーからスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得。前日にはポルトガル代表MFベルナルド・シウバの加入を公表しており、今夏3人目の新加入選手となった。新シーズンから指揮官を務めるジョゼ・モウリーニョ新監督とともにラ・リーガの王座奪還を目指す。
現在27歳のコナテはソショー、ライプツィヒを経て。2021年7月にリヴァプールへ完全移籍で加入した。リヴァプールでは、公式戦通算183試合に出場し7ゴールを記録。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクと強力なセンターバック（CB）コンビを構築し、クラブのDFラインを支えた。
レアル・マドリードはすでに今夏の移籍市場でチェルシーからスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得。前日にはポルトガル代表MFベルナルド・シウバの加入を公表しており、今夏3人目の新加入選手となった。新シーズンから指揮官を務めるジョゼ・モウリーニョ新監督とともにラ・リーガの王座奪還を目指す。