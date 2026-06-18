「日本人の礼儀正しい国民性。ウズベキスタンも例外でない」きれいに片づけられたロッカールームを海外称賛「良い例は模倣を促す」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦したオランダのメディア『Voetbal International』は、公式Ｘで「この大会で日本とウズベキスタンが対戦することを願おう」と発信。「そうなれば、清掃員はまったく必要なくなるからだ！」と続ける。
同メディアは、「良い例は模倣を促す：ウズベキスタン人が日本の習慣を取り入れる」と見出しを打ち、次のように伝える。
「ワールドカップのたびに、完璧に清掃されたスタンドやロッカールームの写真を通して、日本人の礼儀正しい国民性が際立ってくる。ウズベキスタンも例外ではなく、コロンビアに敗れた後のアステカ・スタジアムのロッカールームの写真がそれを証明している」
ウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムが、「私たちのワールドカップ初戦を主催してくださったメキシコと、伝説のアステカ・スタジアムに感謝します」と綴り、きれいに片づけられたロッカールームの写真を公開。ホワイトボードにはメッセージが残されている。
「MUCHAS GRACIAS,MEXICO！」（本当にありがとう、メキシコ！）
北中米大会でＷ杯初出場のウズベキスタン。初戦はコロンビアに１−３で敗れた。次節はポルトガルと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】きれいに片づけられたウズベキスタン代表のロッカールーム。ホワイトボードには感謝のメッセージ
同メディアは、「良い例は模倣を促す：ウズベキスタン人が日本の習慣を取り入れる」と見出しを打ち、次のように伝える。
「ワールドカップのたびに、完璧に清掃されたスタンドやロッカールームの写真を通して、日本人の礼儀正しい国民性が際立ってくる。ウズベキスタンも例外ではなく、コロンビアに敗れた後のアステカ・スタジアムのロッカールームの写真がそれを証明している」
ウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムが、「私たちのワールドカップ初戦を主催してくださったメキシコと、伝説のアステカ・スタジアムに感謝します」と綴り、きれいに片づけられたロッカールームの写真を公開。ホワイトボードにはメッセージが残されている。
「MUCHAS GRACIAS,MEXICO！」（本当にありがとう、メキシコ！）
北中米大会でＷ杯初出場のウズベキスタン。初戦はコロンビアに１−３で敗れた。次節はポルトガルと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】きれいに片づけられたウズベキスタン代表のロッカールーム。ホワイトボードには感謝のメッセージ