ウズベキスタン代表のロッカールーム。試合前もきれいに整理されている。（C）Getty Images

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　北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦したオランダのメディア『Voetbal International』は、公式Ｘで「この大会で日本とウズベキスタンが対戦することを願おう」と発信。「そうなれば、清掃員はまったく必要なくなるからだ！」と続ける。

　同メディアは、「良い例は模倣を促す：ウズベキスタン人が日本の習慣を取り入れる」と見出しを打ち、次のように伝える。

「ワールドカップのたびに、完璧に清掃されたスタンドやロッカールームの写真を通して、日本人の礼儀正しい国民性が際立ってくる。ウズベキスタンも例外ではなく、コロンビアに敗れた後のアステカ・スタジアムのロッカールームの写真がそれを証明している」
 
　ウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムが、「私たちのワールドカップ初戦を主催してくださったメキシコと、伝説のアステカ・スタジアムに感謝します」と綴り、きれいに片づけられたロッカールームの写真を公開。ホワイトボードにはメッセージが残されている。

「MUCHAS GRACIAS,MEXICO！」（本当にありがとう、メキシコ！）

　北中米大会でＷ杯初出場のウズベキスタン。初戦はコロンビアに１−３で敗れた。次節はポルトガルと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】きれいに片づけられたウズベキスタン代表のロッカールーム。ホワイトボードには感謝のメッセージ

 