視聴率57.6％の大ヒット！韓国女優、名作ドラマのキスシーンを振り返る「カットの声も聞こえず…」

女優キム・ジョンウンが、ドラマ『パリの恋人』での俳優パク・シニャンとのキスシーン撮影の裏側を公開した。

去る6月17日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「ショート動画の恋人」特集が組まれ、キム・ジョンウン、俳優イ・ハヌィ、歌手ソルビ、ダンサーのキンキーがゲストとして出演した。

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この日、キム・ジョンウンは韓国で57.6％という高い視聴率を記録したSBSドラマ『パリの恋人』に言及した。放送当時は人気を実感できなかったという彼女は、「撮影でとても忙しくて家にもあまり帰れず、睡眠もまともに取れなかった」と回想した。

続けて、「当時は新聞で視聴率を確認した。初回放送が15%ということで非常に素晴らしいと思った」としながらも「視聴率が20、30、40%まで上がり続けた。怖かった。最後には57.6%まで上がった」と打ち明けた。

（写真＝MBC）キム・ジョンウン

（写真＝MBC）『パリの恋人』キスシーン

キム・ジョンウンは、今でも名場面とされているキスシーンの裏側も公開した。彼女は、「キスシーンを撮影するときは1回で終わらない。レールを敷いてカメラを回したり、上に上げたりしながら、さまざまな角度で撮影する」と説明した。

続けて、「あの場面をロマンチックだと思うだろうが、私はただ唇を突き出して寝ていた」として、「カットの声も聞こえずに寝ていると、パク・シニャン先輩が頬をツンツンとして、起こしてくれた」と述べ、笑いを誘った。