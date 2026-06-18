去年、愛知県一宮市で妊娠9か月の女性が車にはねられ死亡した事故。裁判所はおなかの赤ちゃんの障害にも言及し、被告の運転手に実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】刑法で胎児は｢人ではない｣と解釈… 裁判所はどう判断？愛知･一宮市の妊婦死亡事故 帝王切開で生まれた赤ちゃんには重い障害

去年5月、一宮市で起きた交通事故。妊娠9か月だった研谷沙也香さんが乗用車にはねられ、亡くなりました。

事故後、帝王切開で生まれ、「日七未」ちゃんと名付けられた赤ちゃんには、重い脳障害が残りました。

亡くなった沙也香さんは、お腹の子の誕生を心待ちにしていたといいます。

（沙也香さんの夫 研谷友太さん）

「ようやく安定期にも入ってきて、（出産が）目前でしたので、本当に楽しみにしていたと思います」

刑法で胎児は「人ではない」と解釈

事故を起こし沙也香さんを死亡させたとして、過失運転致死の罪で起訴された児野尚子被告（50）。刑法により、胎児は「人ではない」と解釈されることから、当初の起訴内容には「被害者」として娘・日七未ちゃんの名前はどこにもありませんでした。

（沙也香さんの夫 研谷友太さん）

「生まれてきてくれて、ただ障害を負ってしまっている。今も懸命に生きてくれている。そんな状態で生きてる娘が、被害者として扱われないのは、やっぱり違和感しかない」

遺族は署名活動 「日七未ちゃんを負傷させた罪」にも問われるよう求める

友太さんは日七未ちゃんに付き添う傍ら、署名を集めて名古屋地検に提出するなど、児野被告が「日七未ちゃんを負傷させた罪」にも問われるよう求めていました。

検察は過失運転傷害罪の適用は断念しましたが、日七未ちゃんの被害についても起訴内容に記載する訴因変更を裁判所に請求し、認められました。

「慢性的な疲労により、睡眠状態に入ってしまったのではないか」

これまでの裁判で、日七未ちゃんについて問われた児野被告は「無事に元気に産まれ、健康に生きる将来を奪った。24時間介護が必要な体にしてしまった」などと謝罪した一方、事故原因については当時の記憶がなく、慢性的な疲労により突然、睡眠状態に入ってしまったのではないかと話しました。

検察側は「9秒間にわたって前方左右を注視せず、的確な操作を怠ったことは故意にも匹敵する」などとして禁錮3年を求刑。

一方、遺族は事故後に生まれた日七未ちゃんは、生きるために様々な管理が必要であることなどから、禁錮7年を求めていました。

おなかの赤ちゃんの障害にも言及

そして、18日の裁判。黒のスーツ姿で深く頭を下げながら入廷した児野被告。名古屋地裁一宮支部は「現場は見通しもよく ハンドル・ブレーキの的確な操作を怠った過失の程度は非常に重大」「誕生を心待ちにしていた我が子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れない」などと指摘しました。

また日七未ちゃんの被害についても言及。おなかの中で順調に育っていたのに事故によって回復困難な状態が続き、24時間介護が必要な状況にあると述べました。

その上で反省の態度を示し、今後 遺族らに一定の被害弁償が見込まれることを考慮して、禁錮2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

「妻と娘には『がんばったよ』と報告できる」

傍聴席の遺族に「申し訳ありませんでした」と深く頭を下げた児野被告。

裁判後の会見で沙也香さんの夫・友太さんは…



（沙也香さんの夫 研谷友太さん）

「禁錮2年6か月の実刑判決が下されて、正直まずはほっとした気持ちがあります。健康な娘が戻ってくるわけではなく、妻が生き返ることもないが、妻と娘には『がんばったよ』と報告できるかなと」

当初、被害者として扱われていなかった娘の日七未ちゃん。署名活動もして「一人の人として認めてほしい」との思いを訴えてきました。



（沙也香さんの夫 研谷友太さん）

「98%が執行猶予がつくと言われている交通事故の中で、2％の実刑を受けられたことは、娘の分は立件されていないが、一番は法改正がされて過失傷害で立件されることが一番いいが、量刑の判断のところでそういった事情が入ってきた部分は、1つの実績が作れたことは、社会的にも大きな意義があったのではないか」