オランダ戦では出番がなかった後藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた。

　その試合のハーフタイム、出場した選手に水を配っていたのが最年少の21歳FW後藤啓介だった。

「試合になったらチーム一丸となって戦わないといけないですし、それが日本の良さだと思うので、別に誰かにやれとか言われてやるものじゃないですし」
 
　走り回って、スタメン組に水を届けた。

「ヒロキ君（伊藤洋輝）が水を欲しそうにしたんで。選手全員欲しいし、自分もスタメンで出た時は欲しいなと思いますし。もっと気を遣っていければなと思います」

　試合に出ていない選手もチームのために献身。総合力でもぎとった勝点１だった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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