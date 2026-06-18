「誰かにやれとか言われてやるものじゃない」日本代表の最年少FWが見せた“献身”「それが日本の良さ」【W杯】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた。
その試合のハーフタイム、出場した選手に水を配っていたのが最年少の21歳FW後藤啓介だった。
「試合になったらチーム一丸となって戦わないといけないですし、それが日本の良さだと思うので、別に誰かにやれとか言われてやるものじゃないですし」
走り回って、スタメン組に水を届けた。
「ヒロキ君（伊藤洋輝）が水を欲しそうにしたんで。選手全員欲しいし、自分もスタメンで出た時は欲しいなと思いますし。もっと気を遣っていければなと思います」
試合に出ていない選手もチームのために献身。総合力でもぎとった勝点１だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
その試合のハーフタイム、出場した選手に水を配っていたのが最年少の21歳FW後藤啓介だった。
「試合になったらチーム一丸となって戦わないといけないですし、それが日本の良さだと思うので、別に誰かにやれとか言われてやるものじゃないですし」
走り回って、スタメン組に水を届けた。
「ヒロキ君（伊藤洋輝）が水を欲しそうにしたんで。選手全員欲しいし、自分もスタメンで出た時は欲しいなと思いますし。もっと気を遣っていければなと思います」
試合に出ていない選手もチームのために献身。総合力でもぎとった勝点１だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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