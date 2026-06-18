【W杯2026】日本代表チーム、ロッカールームでの円陣写真に反響 吉田麻也が公開「このグループの一員になれて光栄」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表のサポートメンバーとして帯同している吉田麻也（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。日本代表チームのオフショットを公開した。
【写真】ロッカールームで円陣を組む日本代表チーム ※2枚目
吉田は「Honor to be part of this group Fans were amazing in Dallas! Monterrey here we come!（このグループの一員になれて光栄です ダラスのファンは最高でした！ モンテレイ、待ってろよ！）」とコメントし、3枚の写真をアップ。自身のオフショットのほか、ロッカールームで日本代表チームが円陣を組む様子も収められている。
この投稿にサポーターからは、「日本を頼みます」「熱いメンタルでサムライブルーを奮い立たせて下さい」「日本から応援しております」など多くの声援が寄せられている。
【写真】ロッカールームで円陣を組む日本代表チーム ※2枚目
吉田は「Honor to be part of this group Fans were amazing in Dallas! Monterrey here we come!（このグループの一員になれて光栄です ダラスのファンは最高でした！ モンテレイ、待ってろよ！）」とコメントし、3枚の写真をアップ。自身のオフショットのほか、ロッカールームで日本代表チームが円陣を組む様子も収められている。
この投稿にサポーターからは、「日本を頼みます」「熱いメンタルでサムライブルーを奮い立たせて下さい」「日本から応援しております」など多くの声援が寄せられている。