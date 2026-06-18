後輩女優への暴行、事務所代表の自宅前で泥酔騒動…『トンイ』から途中降板した韓国俳優の懺悔

俳優のチェ・チョルホが過去の過ちについて語る。

6月18日に韓国で放送される『特ダネ世界』では、チェ・チョルホの近況が公開される。

【画像】女性をボコボコにしたタレント

事前に公開された予告映像には、髪はボサボサで口ひげをたくわえ、以前よりやつれた姿のチェ・チョルホが登場。「一生懸命生きる姿を見て、多くの方が応援してくださったのに、また不祥事を起こしてしまった。弁解の余地はない」と述べている。

チェ・チョルホは2010年、後輩女優への暴行事件で物議を醸した。当初は暴行を否定していたが、防犯カメラ映像が公開されると事実を認め、謝罪した。この事件により、当時出演中だったドラマ『トンイ』から途中降板している。

（写真提供＝OSEN）チェ・チョルホ（左）。2015年撮影

その後、復帰を目指していたが、2022年には所属事務所代表の自宅前で酒に酔って騒ぎを起こしたとして、再び批判を浴びた。

今回の『特ダネ世界』では、チェ・チョルホが当時の事務所代表に謝罪する様子も公開される。

また、2年前に亡くなった母親の納骨堂を訪れ、涙を流す場面も映し出された。「どうしたらいいのか分からない。私は親不孝者の中の親不孝者だ」として嗚咽。さらに娘とも再会し、「お父さんは申し訳なく思っているし、立派に育ってくれてありがとう。お父さんは一生懸命生きている」と伝えた。

（画像＝MBN）現在のチェ・チョルホ

すると娘は、「私はお父さんが悪い人じゃないと知っているから大丈夫。あまり萎縮しないで」と励ました。

チェ・チョルホが出演する『特ダネ世界』は、6月18日21時10分より韓国で放送される。