選択肢が一気に増えた電動の中型SUV

メルセデス・ベンツGLC EQテクノロジーが属する、電動の中型SUVの選択肢は一気に増えた。6万ポンド（約1260万円）を新車へ準備できるなら、アウディからポルシェ、レクサスまで、お好みの銘柄を指名できる。

【画像】グリル以外X254系とイメージ共有 GLC EQテクノロジー 競合クラスの電動SUVたち 全203枚

その中で特に優秀なのが、BMW iX3。対するボルボEX60は、それを凌駕する可能性がある。ドイツの名門としてプレゼンスを高めるには、これらを凌ぐ能力が求められる。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

GLC EQテクノロジーは、バッテリーEV専用の新世代プラットフォームを採用するが、それは有力なライバルも同じ。同社のEVと比較して、パフォーマンスやパッケージングは飛躍的に進歩した一方、数字的に際立つ優位性があるともいえないのが2026年だ。

今回試乗したのは、英国市場へ真っ先に投入されたGLC 400 4マティック。永久磁石同期モーターを2基搭載し、総合での最高出力は490ps、最大トルクは81.4kg-mと逞しい。通常は後輪駆動で、バッテリー容量は94.0kWhあり、航続距離は653kmが主張される。

X254系の2代目とイメージを共有するボディ

英国価格はライバルとほぼ肩を並べ、トリムグレードはベースがスポーツ。最上級はAMGライン・プレミアムプラスで、この間には約1万ポンド（約210万円）の差がある。エンジンで走るGLCとの価格差は、6000ポンド（約126万円）程だ。

ちなみに、トリプルモーターで900ps以上と予想される、メルセデスAMG GLCもリリース予定。ここまでのパワーが、本当に必要なのかは別として。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

電動アーキテクチャは電圧800V制御で、急速充電は最大330kWまで。400V対応のインバーターを標準装備し、市中にある一般的な充電器も利用できる。

スタイリングは、全体的にはX254系の2代目と雰囲気が近い。成功モデルと、イメージの共有を狙ったことは間違いないだろう。少々派手な装飾的要素や、フロントグリルを除いて。スポーツ・グレードの場合は、従来的なドアハンドルが備わる。

広がった車内空間に3連タッチモニターが標準

車内空間は、X254系より100mm以上伸びた全長が貢献し、大幅に広がった。フロア下にバッテリーが敷かれるが、上下方向の余裕も増している。荷室容量は520Lと同クラスの平均だが、フロント側にも充電ケーブルへピッタリな、128Lの収納がある。

ワンタッチで透過性が変わる、パノラミックサンルーフが標準装備。明るく開放的で、後席には大人3名が快適に座れる。内装の素材はどれも上質で、シートは抜群の座り心地。数少ない物理スイッチは、ソリッドな押し心地が心地良い。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

ご希望なら、ステッチの糸に至るまで、内装をビーガン素材で仕立てることも可能。もちろん本皮も指定できるが、人工皮革はリアルで、違いは殆どわからないほど。

エントリーグレードでも、ダッシュボード上のタッチモニターは巨大。助手席側にも、3面目が標準で備わる。パワーオフ時には、黒い樹脂製パネルになり、指紋が目立ちがちだが。造形や素材で、より高級感を演出しても良かったのでは。

マイクロソフトとグーグルの共同開発AIを実装

最新のMBUXシステムは、非常に高度。筆者が体験してきたタッチモニター・システムで、ベストの1つに加えられる。マイクロソフトとグーグルの共同開発によるAI、スーパーブレインも実装し、普通に乗っている限り機能を使い切れなさそうに思える。

音声操作機能は、驚くほど完璧。「ヘイ・メルセデス。窓を開いて、制限速度警告をオフにして」と話しかければ、その通りにクルマは反応する。それらを稼働させるコンピュータは、毎秒254兆回の演算能力を持つとか。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

ディズニー＋アプリで映画を鑑賞したり、マイクロソフト・チームスとカメラを利用してネット会議にも参加できる。GLCを買うような人は、毎日が忙しいのだろう。

反面、モニターの存在が運転の集中を少々削ぐことも事実。もう少し物理スイッチが欲しいと感じるのは、筆者だけではないだろう。ヘッドアップ・ディスプレイは、ホログラフィックでナビのルートを表示してくれ理解しやすい。

走りの印象とスペックは、メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー（2）にて。