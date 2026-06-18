『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告解禁！ “ハルク”とのバトルシーンも初公開
トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、大迫力のバトルシーンが解禁された。
【動画】ピーターの忘れられた過去を知る“見えない敵”の狙い、そして大いなる力の覚醒！ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。
大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪がひん発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた―。
恋人のMJや親友のネッドといった愛する人たちを危険から遠ざけるために、“世界中の人々から自分の記憶を消す”という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。
誰の記憶にも残っていない世界でも“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる―。
今回解禁された映像は、宿敵スコーピオンとの激しい戦闘の最中、自身に起きた変化にスパイダーマンが戸惑う場面から始まる。
ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる…。この状況を理解するためにブルース・バナー博士の元へ訪れDNA変異について助言を求めるが、果たしてピーターの身体に何が起きているのか？
さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。NYが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも―敵はいったい何者なのか？ さらにブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦う迫力あるアクションシーンも描かれているが、ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか？ 敵の狙いは何なのか？ かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、“大いなる力”が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンに大きな期待が高まる。
世界中からピーター・パーカーの記憶を消し去り、最愛のメイおばさんを失ったあの時から4年―。世界が僕を忘れても、僕はすべて覚えている。かつての恋人MJと大親友ネッドの動画を見るピーターの寂しげな表情も映し出される中で、意図せず2人と再会し葛藤するピーターだったが、“見えない敵”の魔の手がMJに迫る中、アンチヒーローであるフランク（パニッシャー）に助けを求める。
「あなたはひとりじゃない」という亡きメイおばさんのセリフとともに、かつての仲間が結束に向かうエモーショナルなシーンも。最大の危機から愛するMJや親友ネッド、NYの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。ここから新章が幕を開ける。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
【動画】ピーターの忘れられた過去を知る“見えない敵”の狙い、そして大いなる力の覚醒！ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。
大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪がひん発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた―。
誰の記憶にも残っていない世界でも“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる―。
今回解禁された映像は、宿敵スコーピオンとの激しい戦闘の最中、自身に起きた変化にスパイダーマンが戸惑う場面から始まる。
ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる…。この状況を理解するためにブルース・バナー博士の元へ訪れDNA変異について助言を求めるが、果たしてピーターの身体に何が起きているのか？
さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。NYが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも―敵はいったい何者なのか？ さらにブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦う迫力あるアクションシーンも描かれているが、ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか？ 敵の狙いは何なのか？ かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、“大いなる力”が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンに大きな期待が高まる。
世界中からピーター・パーカーの記憶を消し去り、最愛のメイおばさんを失ったあの時から4年―。世界が僕を忘れても、僕はすべて覚えている。かつての恋人MJと大親友ネッドの動画を見るピーターの寂しげな表情も映し出される中で、意図せず2人と再会し葛藤するピーターだったが、“見えない敵”の魔の手がMJに迫る中、アンチヒーローであるフランク（パニッシャー）に助けを求める。
「あなたはひとりじゃない」という亡きメイおばさんのセリフとともに、かつての仲間が結束に向かうエモーショナルなシーンも。最大の危機から愛するMJや親友ネッド、NYの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。ここから新章が幕を開ける。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。