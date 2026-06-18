「別人かと」橋本マナミ、“印象ガラリ”ぱっつん前髪姿にファン驚き「似合ってて衝撃」「見慣れない髪型ですね！」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。出演するNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）のオフショットを公開し、普段とは雰囲気の異なる“ぱっつん前髪”姿が反響を呼んでいる。
【写真】「別人かと」“印象ガラリ”前髪ぱっつん姿の橋本マナミ
主演の中島健人との2ショットなどを投稿。普段のイメージとは異なるぱっつん前髪のおかっぱヘアが印象的で、役柄に合わせた新鮮な雰囲気を見せている。橋本は「おかっぱ頭で、お着物もとても素敵なので注目してね 幽霊役です」と役の見どころを紹介した。
この投稿にファンからは、「似合ってて衝撃です」「見慣れない髪型ですね！」「び、びっくりした。別人かと思った」「着物姿も美しい」「こんな幽霊なら大歓迎」「関門橋がより一層に映えます」といったコメントが寄せられている。
【写真】「別人かと」“印象ガラリ”前髪ぱっつん姿の橋本マナミ
主演の中島健人との2ショットなどを投稿。普段のイメージとは異なるぱっつん前髪のおかっぱヘアが印象的で、役柄に合わせた新鮮な雰囲気を見せている。橋本は「おかっぱ頭で、お着物もとても素敵なので注目してね 幽霊役です」と役の見どころを紹介した。
この投稿にファンからは、「似合ってて衝撃です」「見慣れない髪型ですね！」「び、びっくりした。別人かと思った」「着物姿も美しい」「こんな幽霊なら大歓迎」「関門橋がより一層に映えます」といったコメントが寄せられている。