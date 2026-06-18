タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。仲良しな歌手の美川憲一（80）から怒られたことを明かす場面があった。

この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。芸能界での交流について話が及び、はるなが「誰と一番仲いいの？」と聞くと、鈴木は「結構いろんな方と遊びますよ、私。平愛梨ちゃんとか」と女優の平愛梨の名前を挙げた。

そんな中、はるなは「私は誰が友達やろ…私は美川さん」と美川の名前を挙げ、「昨日も美川さんとご飯食べて。美川さんに昨日怒られて」と明かした。

「美川さんと、吉野のママって95才のおねえ会のレジェンドがいるんですよ。元々、吉野っていうお店やってたの、六本木で。その人と美川さんと3人でご飯食べること多くて」とはるな。昨日は焼き肉屋に行ったそうで「焼肉屋さんでパッと焼くじゃん、やったら、“あんた焼くの早いのよ！”って言われて。でもみんなパクパク食べるから。分かったと思ってゆっくりしてたのよ。“あんた早ーい！”って。終わってから“あんたね、あんた焼くの早いからさ、もうすごい忙しかったじゃない”って」と苦笑した。

外でマネジャーが待っていたこともあり、「お土産を持ってくとか言ってたから、私も急いで焼いて、食べるかなと思った」と主張。「“みんなパクパク食べたじゃん”って言ったの。そしたら“あんたが焼くからでしょ！”って」と笑った。

はるなにとって美川は「もう大先輩だけど、すごいフランクにいろいろ（言える存在）」だという。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。

鈴木が「どうですか、今？」と美川の体調を気遣うと、はるなは「もう全然、超元気で。本人がリハビリすごい頑張っていて。お仕事もやってる、コンサートもやってる」と近況を明かした。