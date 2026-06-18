茨城ロボッツが中村功平との選手契約継続を発表…「素晴らしいシーズンにできるよう」

6月18日、茨城ロボッツは、中村功平との2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表した。また、4月1日の試合で負傷した影響により、7月1日付で同選手がインジュアリーリストへ登録されることも併せて明かされている。

山口県出身で現在29歳の中村は、181センチ76キロのポイントガード兼シューティングガード。中央大学を経て2018－19シーズンに特別指定選手として滋賀レイクスターズ（現：滋賀レイクス）でBリーグキャリアをスタートさせ、2020－21シーズンから茨城へ加入した。在籍6年目となった今シーズンのB1リーグ戦では41試合に出場し、1試合平均7.2得点1.4リバウンド2.3アシストを記録。しかし、4月1日に行われたレバンガ北海道戦で右膝外側半月板損傷（全治4から5カ月）の大ケガを負い、戦線離脱を余儀なくされていた。

今回の発表に際し、落慶久ゼネラルマネージャーは、中村のケガの回復状況が非常に順調であることを報告。「B.PREMIER（Bプレミア）」のハードなスケジュールを戦い抜くための一時的なインジュアリーリスト登録であり、以前よりタフな身体へとアップデートして復帰する予定だと説明している。さらに、中村をクラブの「魂」と称し、コートへ帰ってくる彼への熱いサポートをファンへ呼びかけた。

今回の契約継続に際して、中村がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「2026－27シーズンも茨城ロボッツでプレーすることになりました。



日頃から支えてくださっているファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブ関係者の皆さまに感謝しています。



まずはリハビリに励み、万全の状態で復帰できるよう努めていきます。



皆さまとともに、素晴らしいシーズンにできるよう頑張ります。



引き続き応援よろしくお願いいたします」



⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃🟦

#𝟏𝟑 𝐊𝐨𝐡𝐞𝐢 𝐍𝐚𝐤𝐚𝐦𝐮𝐫𝐚

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

■2025-26SEASON STATS■

｜21:36 MINPG｜7.2 PPG｜2.3 APG｜

｜#茨城ロボッツ｜#中村功平｜ https://t.co/megskZ1KyG pic.twitter.com/MEqjATigYw

- 茨城ロボッツ (@ibarakirobots) June 18, 2026

【動画】中村功平 2025-26シーズンハイライト