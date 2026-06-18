【今週末のキャンペーン情報5選】ケンタッキー「父の日バーレル」、超PayPay祭、ワンドリンク無料…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、6月19日から6月21日の3日間限定で「父の日バーレル」を販売します。「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた特別なパックで、通常価格より560円（税込）お得な2230円（税込）で提供。
さらに「父の日バーレル」を購入すると、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」を各2個390円（税込）の特別価格で追加購入できます。
※販売期間：2026年6月19日（金）〜6月21日（日）
※一部店舗では取り扱いがない場合があります。デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合があります。詳細はケンタッキーフライドチキンの公式Webサイトをご確認ください。
PayPay・PayPayカードは、店舗やオンラインストアなどでお得に買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭」を実施。「PayPayスクラッチくじ」は、対象店舗で「PayPay」および「PayPayカード（PayPayクレジット設定済み）」で200円（税込）以上決済すると抽選が行われます。
決済方法によって1〜3等のいずれかが当たる確率が変わり、青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済した場合は当選確率が2回に1回へアップ。
さらに、「PayPayカード」をスマートフォンのタッチ決済（Apple PayやGoogle ウォレット）で利用した場合は必ず当たります。1等当選者には最大で決済金額の全額の「PayPayポイント」が付与されるお得なキャンペーンです。
※実施期間：2026年6月19日（金）〜7月31日（金）
※付与上限は10万ポイント／回および期間。詳細はPayPayの公式Webサイトをご確認ください。
かっぱ寿司では、「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」を4日間限定で開催します。 店内飲食限定で、人気ネタを組み合わせた「よくばり3種3貫 食べ比べセット」などを通常よりお得な特別価格で提供。
また、期間中に店内飲食（食べ放題含む）またはお持ち帰りで1会計あたり3000円（税込）以上利用し、特設サイトからレシート画像を応募した人を対象に、抽選で最大20名に1万円分のかっぱ寿司優待割引券が当たるキャンペーンも実施されます。
※実施期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）（レシート応募期間は6月22日23:59まで）
※デリバリーは対象外。一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で実施。詳細はかっぱ寿司の公式Webサイトをご確認ください。
和食さとでは、父の日に合わせて食べ放題がお得に利用できる「父の日キャンペーン」を4日間限定で開催します。
人気のしゃぶしゃぶ食べ放題「さとしゃぶ」、すき焼き食べ放題「さとすき」、焼肉食べ放題「さと式焼肉」の対象コース（黒毛和牛コース、牛＆豚プレミアムコース、初夏の北海道フェア食べ放題コース）を注文すると、大人・シニア対象で1人につき330円（税込）の割引が適用されます。
※キャンペーン期間：2026年6月19日（金）〜6月22日（月）
※和食さと全店で実施。スタンダードコースや厳選豚プレミアムコース等は対象外です。一部店舗では休業している場合や商品内容が異なる場合があります。詳細は和食さとの公式Webサイトをご確認ください。
焼肉の和民では、家族もしくは夫婦で来店した“お父さん”を対象に「父の日ワンドリンクプレゼント」キャンペーンを5日間限定で開催します。 対象者には495円（税込）以下のドリンクメニューを1杯無料で提供。
アルコールドリンクが苦手な人や車で来店した人は、ドリンクバーの利用も可能となっています。
※対象期間：2026年6月17日（水）〜6月21日（日）
※全国の「焼肉の和民」19店舗で実施。1組につき2500円（税込）以上の飲食が必要です。注文時および会計時にサービス利用の旨をスタッフへお声掛けください。詳細は焼肉の和民の公式Webサイトをご確認ください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)
1：ケンタッキーフライドチキン
全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、6月19日から6月21日の3日間限定で「父の日バーレル」を販売します。「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた特別なパックで、通常価格より560円（税込）お得な2230円（税込）で提供。
※販売期間：2026年6月19日（金）〜6月21日（日）
※一部店舗では取り扱いがない場合があります。デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合があります。詳細はケンタッキーフライドチキンの公式Webサイトをご確認ください。
2：PayPay
PayPay・PayPayカードは、店舗やオンラインストアなどでお得に買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭」を実施。「PayPayスクラッチくじ」は、対象店舗で「PayPay」および「PayPayカード（PayPayクレジット設定済み）」で200円（税込）以上決済すると抽選が行われます。
決済方法によって1〜3等のいずれかが当たる確率が変わり、青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済した場合は当選確率が2回に1回へアップ。
さらに、「PayPayカード」をスマートフォンのタッチ決済（Apple PayやGoogle ウォレット）で利用した場合は必ず当たります。1等当選者には最大で決済金額の全額の「PayPayポイント」が付与されるお得なキャンペーンです。
※実施期間：2026年6月19日（金）〜7月31日（金）
※付与上限は10万ポイント／回および期間。詳細はPayPayの公式Webサイトをご確認ください。
3：かっぱ寿司
かっぱ寿司では、「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」を4日間限定で開催します。 店内飲食限定で、人気ネタを組み合わせた「よくばり3種3貫 食べ比べセット」などを通常よりお得な特別価格で提供。
また、期間中に店内飲食（食べ放題含む）またはお持ち帰りで1会計あたり3000円（税込）以上利用し、特設サイトからレシート画像を応募した人を対象に、抽選で最大20名に1万円分のかっぱ寿司優待割引券が当たるキャンペーンも実施されます。
※実施期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）（レシート応募期間は6月22日23:59まで）
※デリバリーは対象外。一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で実施。詳細はかっぱ寿司の公式Webサイトをご確認ください。
4：和食さと
和食さとでは、父の日に合わせて食べ放題がお得に利用できる「父の日キャンペーン」を4日間限定で開催します。
人気のしゃぶしゃぶ食べ放題「さとしゃぶ」、すき焼き食べ放題「さとすき」、焼肉食べ放題「さと式焼肉」の対象コース（黒毛和牛コース、牛＆豚プレミアムコース、初夏の北海道フェア食べ放題コース）を注文すると、大人・シニア対象で1人につき330円（税込）の割引が適用されます。
※キャンペーン期間：2026年6月19日（金）〜6月22日（月）
※和食さと全店で実施。スタンダードコースや厳選豚プレミアムコース等は対象外です。一部店舗では休業している場合や商品内容が異なる場合があります。詳細は和食さとの公式Webサイトをご確認ください。
5：焼肉の和民
焼肉の和民では、家族もしくは夫婦で来店した“お父さん”を対象に「父の日ワンドリンクプレゼント」キャンペーンを5日間限定で開催します。 対象者には495円（税込）以下のドリンクメニューを1杯無料で提供。
アルコールドリンクが苦手な人や車で来店した人は、ドリンクバーの利用も可能となっています。
※対象期間：2026年6月17日（水）〜6月21日（日）
※全国の「焼肉の和民」19店舗で実施。1組につき2500円（税込）以上の飲食が必要です。注文時および会計時にサービス利用の旨をスタッフへお声掛けください。詳細は焼肉の和民の公式Webサイトをご確認ください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)