敵地2連戦に臨む日本代表、比江島慎や川島悠翔など7名を直前合宿に追加招集

日本バスケットボール協会は6月18日、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window3に向けた日本代表（FIBAランキング22位）の第2次強化合宿にスタッフ、選手の追加招集があったことを発表した。

日本代表は同日より味の素ナショナルトレーニングセンターで第2次強化合宿を実施。追加招集された選手は7名で、比江島慎（宇都宮ブレックス）をはじめ、高島紳司、小川敦也（ともに宇都宮）、黒川虎徹（アルティーリ千葉）、狩野富成（サンロッカーズ渋谷）に加え、山ノ内勇登（オーラル・ロバーツ大学）、川島悠翔（シアトル大学）といった海外組も招集された。

なお、Window3は敵地での2連戦。3日に中国代表（同26位）、6日に韓国代表（同56位）と対戦する。

■2026年度バスケットボール男子日本代表チーム 第2次強化合宿（FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3 直前合宿）合宿招集メンバー



【選手】22名



比江島慎（SG／191センチ／35歳／宇都宮ブレックス）



安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



原修太（SG／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（C／PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



佐々木隆成（PG／180センチ／30歳／三遠ネオフェニックス）



吉井裕鷹（SF／196センチ／28歳／三遠ネオフェニックス）



川真田紘也（C／204センチ／28歳／長崎ヴェルカ）



テーブス海（PG／188センチ／27歳／アルバルク東京）



西田優大（SG／190センチ／27歳／シーホース三河）



高島紳司（SG／191センチ／25歳／宇都宮ブレックス）



富永啓生（SG／188センチ／25歳／レバンガ北海道）



黒川虎徹（PG／175センチ／25歳／アルティーリ千葉）



狩野富成（C／206センチ／24歳／サンロッカーズ渋谷）



小川敦也（PG／190センチ／23歳／宇都宮ブレックス）



金近廉（SF／197センチ／23歳／千葉ジェッツ）



山ノ内勇登（C／211センチ／23歳／オーラル・ロバーツ大学）



山粼一渉（SF／200センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷）※7月1日より



ジェイコブス晶（SF／203センチ／22歳／フォーダム大学）



川島悠翔（PF／200センチ／21歳／シアトル大学）



※平均（Average）：193.6センチ、27.0歳



※所属は2025－26シーズン