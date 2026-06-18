【セブン-イレブン】ピンクの映える「スイーツバーガー」が登場 - レアチーズ＆アーモンド
セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」(313.20円)を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。
「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313.20円)
手軽に食べられる、見た目も華やかな新しいスイーツが登場する。濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサンドした。ふわっとしたバンズと、サンドされたレアチーズクリームが織りなす、一体感のある口どけにこだわったという。なめらかな口当たりのなかに、具材の香ばしさと爽やかな風味が広がる、新感覚スイーツ。
「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313.20円)
「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313.20円)
手軽に食べられる、見た目も華やかな新しいスイーツが登場する。濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサンドした。ふわっとしたバンズと、サンドされたレアチーズクリームが織りなす、一体感のある口どけにこだわったという。なめらかな口当たりのなかに、具材の香ばしさと爽やかな風味が広がる、新感覚スイーツ。
「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313.20円)