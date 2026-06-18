磐田、増嶋竜也氏のコーチ就任を発表「持てるすべてを捧げてまいります」
ジュビロ磐田は18日、SHIBUYA CITY FC（関東サッカーリーグ1部）で監督を務めている増嶋竜也氏が、ジュビロ磐田のトップチームコーチに就任することを発表した。
現在41歳の増嶋氏は現役時代にFC東京や京都サンガF.C.、柏レイソル、ジェフユナイテッド千葉などでプレーし、2020シーズン限りで現役を引退。2021年から2022年までは市立船橋高校でコーチを経験した後、2023年から今月まではSHIBUYA CITY FCで監督を務めていた。
磐田のトップチームコーチに就任することが決まった増嶋氏は同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「ジュビロ磐田の勝利のために、秋葉監督を全力で支えてまいります。この素晴らしいクラブの一員として戦えることに感謝するとともに、その責任の重さを強く感じています。これまで培ってきた知識と経験、そして情熱のすべてを注ぎ、選手たちの成長とチームの勝利に貢献できるよう、日々全力を尽くします。このエンブレムに恥じない仕事を積み重ね、ジュビロ磐田に持てるすべてを捧げてまいります」
現在41歳の増嶋氏は現役時代にFC東京や京都サンガF.C.、柏レイソル、ジェフユナイテッド千葉などでプレーし、2020シーズン限りで現役を引退。2021年から2022年までは市立船橋高校でコーチを経験した後、2023年から今月まではSHIBUYA CITY FCで監督を務めていた。
「ジュビロ磐田の勝利のために、秋葉監督を全力で支えてまいります。この素晴らしいクラブの一員として戦えることに感謝するとともに、その責任の重さを強く感じています。これまで培ってきた知識と経験、そして情熱のすべてを注ぎ、選手たちの成長とチームの勝利に貢献できるよう、日々全力を尽くします。このエンブレムに恥じない仕事を積み重ね、ジュビロ磐田に持てるすべてを捧げてまいります」