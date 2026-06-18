【W杯2026】本田圭佑ものまね芸人、特需でホクホク「この1ヶ月はずっと忙しい」 決意も口に「死ぬまでやるつもり」
お笑い芸人・じゅんいちダビッドソンが、18日放送のTBS系『ひるおび！』（月〜金 前10：25）に出演。自身がものまねしている本田圭佑が「FIFA ワールドカップ 2026」日本代表戦で解説を務め、初戦から“名言”を残していることを受け、本田特需に沸いていると伝えた。
【写真】子どもとともに…じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集
じゅんいちは「僕、キャンプ仕事とか本田仕事とかいろいろあるんですけど」と切り出すと「本田仕事でいうと、やっぱりオランダ戦終わって、バタバタとオファーいただいて。たぶんこの1ヶ月はずっと忙しいかなという感じです」とコメント。
本田解説の魅力について「面白いですよね。居酒屋で管巻いているおっさん風の解説って、今までなかったので。思ったことをなんでも言ってしまうプラス、特徴のある本田節が入るから。世間の人はエンタメとして楽しいですよね」と解説。「たぶん（本田の解説は）ずっとやるし。次も。（自分も）死ぬまでやるつもりですけどね」と口にしていた。その後、じゅんいちの仕事量について、普段は本田仕事が3割であるのに対して、ワールドカップ期間中は本田仕事が9割になると伝えられていた。
【写真】子どもとともに…じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集
じゅんいちは「僕、キャンプ仕事とか本田仕事とかいろいろあるんですけど」と切り出すと「本田仕事でいうと、やっぱりオランダ戦終わって、バタバタとオファーいただいて。たぶんこの1ヶ月はずっと忙しいかなという感じです」とコメント。