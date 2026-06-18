“高級ミニバン”並みにド迫力なスズキ「コンパクトカー」とは！

「ソリオ」はスズキが販売している人気のコンパクトカーです。

全長3810mm×全幅1645mm×全高1745mmという扱いやすいボディにリアドアはスライドドアを採用。実用的なトールワゴンとして支持されています。

【画像】超カッコいい！ これがド迫力なスズキの「コンパクトカー」です！（30枚以上）

パワートレインは、1.2リッターエンジンとマイルドハイブリッドを組み合わせており、22km／L（WLTCモード）という優れた燃費性能を兼ね備えています。

ラインナップは、通常モデルのソリオと、その上位モデルでスポーティなエクステリアが特徴の「ソリオ バンディット」があり、ソリオ バンディットはそのスタイリッシュなデザインを生かしたカスタムモデルも多数存在しています。

例えば、エムズスピードが2025年にリリースした専用エアロは、ソリオ バンディットを高級ミニバンのような力強い見た目にドレスアップできるパーツとなっています。

どのようなものなのでしょうか。

ソリオ バンディットは、2代目ソリオで派生車として初めてラインナップに設定され人気を獲得。以降、2015年発売の3代目、2020年発売の現行モデルである4代目にも継続して設定されています。

さらに、現行モデルは2025年1月に一部改良が行われ、エクステリアデザインを一新。従来よりも迫力と上級感を強調したデザインに進化しました。

そして、エムズスピードがリリースしたソリオ バンディット用エアロは、力強いエクステリアデザインをより洗練されたものへとカスタムできるキットです。

フロントハーフスポイラー、リアアンダースポイラー、リアゲートスポイラー、グリルガーニッシュ、ピラーパネルの5つで構成されています。

まずフロントハーフスポイラーとリアアンダースポイラーはピアノブラック仕様となっており、もともと装備されているエアロに追加することで、スタイリッシュさを引き上げます。

また、専用グリルガーニッシュはグリルをマークレス仕様に変更可能。ソリオ バンディットの特徴であるグリルの縦ラインを強調し、ノーマルよりも迫力あるフロントフェイスにできます。純正グリルの上から貼り付けるだけという手軽さも魅力です。

ピラーパネルはカーボン柄ブラックのAES製。BピラーとCピラーに貼り付けることでサイドデザインをよりスポーティな雰囲気に仕上げます。

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価格は未塗装で12万1000円（消費税込）。塗り分け塗装済バージョンが21万5600円です。

そのままでも十分個性的なソリオ バンディットですが、エムズスピードのカスタムキットはより力強いデザインにドレスアップしたい人にはぴったりのエアロパーツだといえるでしょう。