韓国で大ヒット『BOSS／ボス』10.23公開決定！ チョ・ウジンら実力派キャスト集結
韓国で244万人を動員し、2025年の年間興収第5位を記録する大ヒットとなった映画『BOSS（原題）』が、邦題を『BOSS／ボス』として10月23日より公開されることが決定。ポスタービジュアルが解禁された。
【写真】チョ・ウジン出演 『ハルビン』場面写真ギャラリー
本作は、韓国映画界を支える実力派俳優が集結したコメディ映画。ギャング組織の後継者争いという、『新しき世界』など韓国犯罪ノワール映画でおなじみのモチーフを大逆転させて、まったくやる気の無い2人と、やる気はあるのに誰からも支持されない1人が繰り広げる、ボスの座をめぐる譲り合い合戦をド派手に描く。2025年秋に公開後244万人を動員し、2025年の年間興収第5位を記録する大ヒットとなった。
ギャングのカリスマボスを支え、組織のために抗争を生き抜いてきた3人の男たち。ボスが不慮の死を迎え、後継者候補となった3人だが、本命候補のスンテは得意の料理で全国制覇を目指し、やる気ゼロ。対抗馬のガンピョは社交ダンスに天啓を受けてタンゴダンサーを目指し、興味ゼロ。唯一、やる気満々のパノは人望ゼロだった…。
次期ボスの座を巡る混迷が極まる中、組織に潜入したものの身元バレバレのダメ警官も巻き込んで、いま、前代未聞の後継者譲り合い合戦が始まる！
生真面目なボスの本命候補スンテ役に、『国家が破産する日』『SEOBOK／ソボク』などで変幻自在な演技を披露し、韓国の「映画俳優ブランド評価」で1位となっているチョ・ウジン。ダンスに目覚めてボスへの興味ゼロの対抗馬ガンピョ役に、『ごめん、愛してる』のチョン・ギョンホ。ボスになる気まんまんなのに、上からも下からも信頼されていない残念な大穴候補、パノ役には、『犯罪都市』シリーズのコメディリリーフで人気者となったパク・ジファン。
そのほか、ストーリーを引っ掻き回す身元バレバレの潜入警官テギュ役に、『無垢なる証人』や大ヒットテレビドラマ『秘密の森』で評価を高めたイ・ギュヒョン。昔気質のボス、テス役を、『工作 黒金星と呼ばれた男』『しあわせな選択』などで大統領からダメ男まであらゆる役を完璧にこなした名優イ・ソンミンが務める。
ポスタービジュアルは、ボス後継者候補の3人と、潜入警官テギュの姿が描かれたもの。一見スタイリッシュだが、よく見ると、ボス候補の3人はそれぞれ微妙な表情。彼らの上には「ボスの座はゼッタイに譲る！」というコピーが大きく踊り、前代未聞の“ボスの押しつけあい合戦”の始まりを予感させるユーモラスなビジュアルとなっている。
映画『BOSS／ボス』は、10月23日より全国公開。
【写真】チョ・ウジン出演 『ハルビン』場面写真ギャラリー
本作は、韓国映画界を支える実力派俳優が集結したコメディ映画。ギャング組織の後継者争いという、『新しき世界』など韓国犯罪ノワール映画でおなじみのモチーフを大逆転させて、まったくやる気の無い2人と、やる気はあるのに誰からも支持されない1人が繰り広げる、ボスの座をめぐる譲り合い合戦をド派手に描く。2025年秋に公開後244万人を動員し、2025年の年間興収第5位を記録する大ヒットとなった。
次期ボスの座を巡る混迷が極まる中、組織に潜入したものの身元バレバレのダメ警官も巻き込んで、いま、前代未聞の後継者譲り合い合戦が始まる！
生真面目なボスの本命候補スンテ役に、『国家が破産する日』『SEOBOK／ソボク』などで変幻自在な演技を披露し、韓国の「映画俳優ブランド評価」で1位となっているチョ・ウジン。ダンスに目覚めてボスへの興味ゼロの対抗馬ガンピョ役に、『ごめん、愛してる』のチョン・ギョンホ。ボスになる気まんまんなのに、上からも下からも信頼されていない残念な大穴候補、パノ役には、『犯罪都市』シリーズのコメディリリーフで人気者となったパク・ジファン。
そのほか、ストーリーを引っ掻き回す身元バレバレの潜入警官テギュ役に、『無垢なる証人』や大ヒットテレビドラマ『秘密の森』で評価を高めたイ・ギュヒョン。昔気質のボス、テス役を、『工作 黒金星と呼ばれた男』『しあわせな選択』などで大統領からダメ男まであらゆる役を完璧にこなした名優イ・ソンミンが務める。
ポスタービジュアルは、ボス後継者候補の3人と、潜入警官テギュの姿が描かれたもの。一見スタイリッシュだが、よく見ると、ボス候補の3人はそれぞれ微妙な表情。彼らの上には「ボスの座はゼッタイに譲る！」というコピーが大きく踊り、前代未聞の“ボスの押しつけあい合戦”の始まりを予感させるユーモラスなビジュアルとなっている。
映画『BOSS／ボス』は、10月23日より全国公開。