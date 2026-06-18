

渡辺美里＆小室哲哉

渡辺美里が、6月18日午後10時から放送のNHK「SONGS」に初登場。デビューから40年、１年も欠かすことなく行ってきたライブの魅力に迫り、数ある名曲の中から厳選した３曲をスタジオ歌唱する。

豪華ゲストも登場。まずは、最大のヒット曲「My Revolution」を作曲した小室哲哉。ピアノの演奏で、渡辺のスタジオ歌唱に参加する。さらに小室はトークにも参加し、大泉洋と初共演。制作当時の貴重なエピソードとして披露したのは、「サビ直前のメロディーがなぜ生まれたのか」。若き日の小室哲哉が編み出した逆転の発想とは？

大泉にとっても「My Revolution」は忘れられない思い出の一曲だった。なんと、初めて買ったCDがこの曲だったのだ。小学生時代の兄との切ない!?エピソードを披露する。

さらにもう一人、渡辺美里の大ファンである山口智充もラバーゲストとして登場。渡辺のライフワークだった西武スタジアムライブを一緒に振り返る。23歳の渡辺が「雨のバカー！」と叫んだ豪雨ライブなど、伝説的な映像の数々に、山口も大興奮。時代を切り開いてきた渡辺美里のライブの歴史を紹介する。

スタジオで歌唱する曲は、小室と共演する「My Revolution」。西武スタジアムライブのために作られた「サマータイム ブルース」。歌手を志して10年の節目に作った「10 years」。渡辺美里を代表する3曲が揃った。

渡辺美里の40年の歴史と魅力がつまった45分。

番組情報

「SONGS 渡辺美里」放送予定

【放送】6月18日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞

【再放送】6月23日（火）午前 0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜

【出演】渡辺美里 小室哲哉 山口智充 ／ 大泉洋

【歌唱曲】「My Revolution」「サマータイム ブルース」「10years」