きょうの午後は、暑さと急な雨に注意が必要です。

【写真を見る】東海地方 週末は広く雨 きょうは各地で30℃以上の｢真夏日｣に 夜にかけて岐阜県中心に急な雨や雷に注意 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/18 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は28.4℃です。

きょうは午後も晴れ間が広がるでしょう。夜にかけて、岐阜県を中心に大気の状態が不安定になるため、急にザッと降る雨や雷などにご注意ください。



最高気温は30℃以上になる所が多く、真夏日が続出するでしょう。日中は季節先取りの暑さになりそうです。

あすの天気・週間予報 週末は広く雨

【あすの天気】

晴れて日差しが強まるでしょう。あすも各地で気温が30℃を超え、名古屋や岐阜、高山などは2日連続の真夏日になる見込みです。

【週間予報】

週末は広く雨が降り、雨脚が強まる所もあるでしょう。来週も曇りや雨と梅雨らしい天気が続く予想です。湿度や気温が高く、蒸し暑くなる日が多いでしょう。引き続き熱中症にはご注意ください。