スマホに変わる新たなデバイス！？「ARグラス」とは？
6月17日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】スマホに変わる新たなデバイス！？「ARグラス」とは？
メガネのレンズに時計や地図、美味しいレストランの情報が浮かび上がる、そんな時代がついにやってきた。
今回取り上げる企業「セリッド」は、そんな機能を持つ“ARグラス”と言われるメガネのレンズを作っている。
いま、このARグラスを含むスマートグラスは、日本だけでなく世界中で開発競争が進んでいるが、日本も欧米に負けてはいない。
なぜ、レンズに情報をのせられるか…不思議に思うが、セリッドは、プラスチックを使った軽いレンズにプロジェクターのような仕組みで情報を映し出す。
今まで、レンズに画像がきれいに映せるかはもちろん、眼鏡自体が重くて疲れることが、ARグラスを作るにあたっての大きな課題の一つだった。
それを、ガラスでなくプラスチックでつくることで克服し、今年春には福井県鯖江のメガネメーカーとともにARグラスを発売。
これは、映し出す情報が単色だが、フルカラーのARグラスの発売も見据えている。
MCのオードリー若林正恭もARグラスを体験。その精度と軽さに驚く。
世界の中で存在感を示すセリッドの技術力と今後の展望を聞いていく。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：Celiid（セリッド） CEO 白神賢 開発部 部長 川原武士
解説：清川清（奈良先端科学技術大学院大学教授）
ナレーター：大塚明夫
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【動画】スマホに変わる新たなデバイス！？「ARグラス」とは？
メガネのレンズに時計や地図、美味しいレストランの情報が浮かび上がる、そんな時代がついにやってきた。
今回取り上げる企業「セリッド」は、そんな機能を持つ“ARグラス”と言われるメガネのレンズを作っている。
いま、このARグラスを含むスマートグラスは、日本だけでなく世界中で開発競争が進んでいるが、日本も欧米に負けてはいない。
なぜ、レンズに情報をのせられるか…不思議に思うが、セリッドは、プラスチックを使った軽いレンズにプロジェクターのような仕組みで情報を映し出す。
今まで、レンズに画像がきれいに映せるかはもちろん、眼鏡自体が重くて疲れることが、ARグラスを作るにあたっての大きな課題の一つだった。
それを、ガラスでなくプラスチックでつくることで克服し、今年春には福井県鯖江のメガネメーカーとともにARグラスを発売。
これは、映し出す情報が単色だが、フルカラーのARグラスの発売も見据えている。
MCのオードリー若林正恭もARグラスを体験。その精度と軽さに驚く。
世界の中で存在感を示すセリッドの技術力と今後の展望を聞いていく。
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MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：Celiid（セリッド） CEO 白神賢 開発部 部長 川原武士
解説：清川清（奈良先端科学技術大学院大学教授）
ナレーター：大塚明夫