女優の藤原紀香（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。以前、息子を演じたイケメン俳優との再会ショットを披露した。

「ミュージカル『新テニスの王子様』で、跡部景吾、跡部瑛子としてご一緒した高橋怜也くん。ストレートプレイ初主演となる舞台『逃亡者は北へ向かう』へ」とかつてミュージカルで親子を演じたモデルで俳優の高橋怜也の舞台観劇を報告した。

「テニミュとは全く異なる世界の中で、難役に真正面から向き合い、苦しみや葛藤、行き場のない感情を繊細に、そして力強く表現する姿に胸を打たれました」とつづった。

「ご縁のあった息子くんが、また新たな作品で舞台の中心に立つ大きな挑戦をする姿を見ることができてとても嬉しく思いました」と記し、高橋とのツーショットを公開した。

「今秋上演される『新テニスの王子様 The Final Stage』も今からとても楽しみです」とエール。「作品への真摯な向き合い方と、挑戦を続けるその姿に大きな拍手を送りたいと思います 高橋怜也くん、ストレートプレイ初主演おめでとう」とつづった。

「#高橋怜也」「#逃亡者は北へ向かう」「#ストレートプレイ初主演」「#テニミュ」「#ご縁」と添えた。

この投稿に、ファンからは「素敵なツーショット」「完璧です」「御二方の爽やかな笑顔に癒されます」などのコメントが集まっている。