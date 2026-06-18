【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生か 気象庁予想天気図

「熱帯低気圧」が今夜にも発生する見込みです。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

雨・風シミュレーションでは、雨と風の「反時計回り渦」が沖縄付近に北上する予想となっています。

【▶画像で掲載】雨風シミュレーション（６月２８日（日）まで） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（６月２５日（木）まで）を画像で掲載しています。

【予想天気図】熱帯低気圧は・・・・

日本の南の海上で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍを表し、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

雨と風シミュレーション（２８日（日）まで）

２０日（土）に日本の南の海上に現れる「反時計回りの渦」は、沖縄の南で２４日（水）ごろ不明瞭になります。

心配なのは、２２日（日）ごろに南東方向から現れる「反時計回りの渦」です。だんだんと中心付近の「風」が強まり沖縄方面に向かう予想です。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

２０日（土）以降、雨の予報が多く「梅雨本番」となりそうです。

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