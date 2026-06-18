【W杯2026】キャプテン堂安律、現地で28歳迎え日本代表メンバーがケーキでお祝い 妻も夫婦2ショット添え誕生日を祝福「最高の一年を！」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を戦っているサッカー日本代表。15日（日本時間）に行われた初戦のオランダ戦（2対2）を終え、次戦に向けて調整を続けるなか、今大会でキャプテンを務めるMF堂安律が16日に28歳の誕生日を迎えた。17日、自身のインスタグラムを更新し、チームメイトから祝福を受けた様子などを明かした。
【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律
投稿では、大会現地で日本代表メンバーから特製ケーキを贈られ、誕生日を祝福された際のオフショットをアップ。堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう!!!」と感謝をつづった。さらに、日本時間21日に控える次戦に向け「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」と、力強く意気込みを記した。
なお、妻でインフルエンサーの明松美玖も自身のインスタのストーリーズを更新し、夫婦2ショットを添え「Happy birthday to my best 最高の一年を！」とメッセージを届けていた。
コメント欄には「全力応援します」「誕生日おめでとうございます」「最高の一年になりますように！」「最高のプレーを」といったファンからの温かい祝福と、チュニジア戦での活躍を期待する多くのエールが寄せられている。
【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律
投稿では、大会現地で日本代表メンバーから特製ケーキを贈られ、誕生日を祝福された際のオフショットをアップ。堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう!!!」と感謝をつづった。さらに、日本時間21日に控える次戦に向け「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」と、力強く意気込みを記した。
コメント欄には「全力応援します」「誕生日おめでとうございます」「最高の一年になりますように！」「最高のプレーを」といったファンからの温かい祝福と、チュニジア戦での活躍を期待する多くのエールが寄せられている。