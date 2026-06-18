＜義母と魚の骨でバトル！？＞「お義母さんお願い〜」嫁の思考が謎すぎ…【中編まんが：義母の気持ち】
私はアキナ（64）。夫のユウジ（68）と2人暮らしをしています。夫は私より年上ですが、昔からどこか甘えん坊なところがあり、子どもたちが巣立ったあとも日々の細々したことは私が世話をしてきました。もちろん、夫もまったく何もしないわけではなく、家事を手伝ってくれることもありますし、力仕事は率先してやってくれるので、特に不満を抱いたことはありません。ところが今日、久しぶりに息子ショウタロウ一家が遊びにくると、衝撃的な光景を目撃してしまいました。なんと息子が、孫たちの魚の骨をとってあげるだけでなく、奥さんのユイさんの分まで丁寧に骨をとってあげていたのです。思わず目を疑うほどの光景で、胸の中がざわついてしまいました。
今の時代、男も女もない、男性も育休をとって子育ても家事もする、そんな時代なのはわかっているつもりです。でも……体裁というものがあるでしょう。
ユイさんが面倒くさがりなのは知っています。自分の家ではいくらでもやってもらって結構ですが、ここでは違いますよね？
ユイさんは、魚と私とを見比べたかと思ったら、「お義母さんにお願いします」と言って、まだ骨をとる前の魚が乗ったお皿を私に差し出してきました……。私は心の中で、声にならない何かを叫びました。
夫は私をなだめようとしますが、落ち着いてなんていられません……。息子に魚の骨をとってもらうことをダメだと言ったら、今度は義母である私に頼んでくるなんて。ユイさんのその思考がわからなすぎて、恐ろしいです……。
現代では男女が平等に働き、家事も子育ても分担する時代だということは、もちろん私だって理解しています。息子夫婦も共働きですし、家のことを男性がするのは自然な流れでしょう。女性ばかりに負担が偏るのはよくないというのも、頭では十分わかっています。けれど！ だからと言って、わざわざ私たちの目の前で、息子にユイさんの魚の骨までとらせる必要があるのでしょうか！？ 家の中でどう過ごそうと、それは2人の自由。でも、外と家ではやはり立ち振る舞いは違うものです。子どもの魚の骨は母親がとるもの、自分の分は自分で処理するもの、それが“普通”だと思っていた私には衝撃的でした。この感覚、間違ってはいませんよね……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
今の時代、男も女もない、男性も育休をとって子育ても家事もする、そんな時代なのはわかっているつもりです。でも……体裁というものがあるでしょう。
ユイさんが面倒くさがりなのは知っています。自分の家ではいくらでもやってもらって結構ですが、ここでは違いますよね？
ユイさんは、魚と私とを見比べたかと思ったら、「お義母さんにお願いします」と言って、まだ骨をとる前の魚が乗ったお皿を私に差し出してきました……。私は心の中で、声にならない何かを叫びました。
夫は私をなだめようとしますが、落ち着いてなんていられません……。息子に魚の骨をとってもらうことをダメだと言ったら、今度は義母である私に頼んでくるなんて。ユイさんのその思考がわからなすぎて、恐ろしいです……。
現代では男女が平等に働き、家事も子育ても分担する時代だということは、もちろん私だって理解しています。息子夫婦も共働きですし、家のことを男性がするのは自然な流れでしょう。女性ばかりに負担が偏るのはよくないというのも、頭では十分わかっています。けれど！ だからと言って、わざわざ私たちの目の前で、息子にユイさんの魚の骨までとらせる必要があるのでしょうか！？ 家の中でどう過ごそうと、それは2人の自由。でも、外と家ではやはり立ち振る舞いは違うものです。子どもの魚の骨は母親がとるもの、自分の分は自分で処理するもの、それが“普通”だと思っていた私には衝撃的でした。この感覚、間違ってはいませんよね……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと