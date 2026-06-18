鈴木武蔵主催、ゲスト喜田拓也のチュニジア戦PVイベントが中止…SSS席30000円設定、開催必要人数未達
栃木シティに所属する元日本代表FW鈴木武蔵が17日にX(旧ツイッター)を更新し、21日に行う予定だった「W杯のイベント」が中止となったことを発表した。
21日の「W杯のイベント」は鈴木が主催し、ゲストに横浜F・マリノスのMF喜田拓也を呼んで、渋谷ダーツUP道玄坂店で、日本代表対チュニジア代表のパブリックビューイングを実施する予定でいた。
「現役選手による生実況&解説」「ここでしか聞けない裏話&トーク」「全員参加プレゼント企画もあり」などをうたい文句としていたが、SSS席は30000円、SS席20000万円、S席15000円、A席12000円、一般席8000円の設定もあって、約300名限定で募集したが、「開催に必要な人数に達しなかった」ようだ。
鈴木はXに「ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と投稿。「既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます」としている。
21日の「W杯のイベント」は鈴木が主催し、ゲストに横浜F・マリノスのMF喜田拓也を呼んで、渋谷ダーツUP道玄坂店で、日本代表対チュニジア代表のパブリックビューイングを実施する予定でいた。
「現役選手による生実況&解説」「ここでしか聞けない裏話&トーク」「全員参加プレゼント企画もあり」などをうたい文句としていたが、SSS席は30000円、SS席20000万円、S席15000円、A席12000円、一般席8000円の設定もあって、約300名限定で募集したが、「開催に必要な人数に達しなかった」ようだ。
鈴木はXに「ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と投稿。「既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます」としている。