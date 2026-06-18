「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

昨年のサマーマイルシリーズを制したキープカルムが１７日、栗東坂路で力強い走りを見せて好調をアピール。１年ぶりに勝利を飾り、今年もシリーズ王者のタイトルをつかみにいく。

昨年のサマーマイルシリーズ王者が貫禄を示す。京王杯ＳＣ６着から巻き返しを期すキープカルムが栗東坂路で意欲のリハ。鞍上のアクションに応え、４Ｆ５３秒２−３９秒１−１２秒６で力強く登坂した。中竹師は「馬も柔らかく、しっかり負荷をかけられた。これで仕上がった」と満足の表情を浮かべた。

前走は初の千四。テンのスピードで置かれ、後方からの競馬になったが、最後は地力の高さを証明。上がり３Ｆ３２秒６の脚を使って勝ち馬に０秒６差まで詰め寄った。「仕上げの部分でもうちょっとやろうと思って千四へスライド。少し忙しかった」と師は振り返る。それでも慣れない条件でも大きく崩れなかった。「どんなペースでも力を抜いて走れる。若い時からもまれても全然気にしないし、精神的に強い」と目を細める。

昨年の勝ち方がまさに精神力の強さを示すものだった。前半３Ｆ３５秒１のスローペースで全馬が余力たっぷりのなか、馬群を割って突き抜けた。「こんな競馬ができる馬はそう多くないよ」とトレーナーは勝負根性に感服する。前走はマイナス１０キロの馬体減だったが「この時期ぐらいから競馬にいってどっしりとしてくる。前走も数字は減ったけど、体には張りがあったし、見た目も悪くないからね」と問題ナシを強調した。この夏も王者の称号を譲るつもりはない。