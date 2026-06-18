「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

３歳馬エコロアルバがＧ１・４着の舞台で果敢に古馬へ挑戦する。

１７日の美浦Ｗでの最終リハは、僚馬ナリノシャーウッド（３歳１勝クラス）を残り５Ｆ付近から半馬身外で追走。リラックスした脚取りで運ぶと、直線は軽やかなフットワークで駆け抜け、６Ｆ８２秒５−３７秒０−１１秒４をマーク。馬なりのまま併入フィニッシュを決めた。

寺河助手は「あまりやる必要がないので、脚を確かめる程度でした。状態は上がっていますね」と順調ぶりにうなずく。

長欠明けで臨んだ前走のＮＨＫマイルＣは、２番人気に支持されるも９着に敗退。「休み明けということもあり仕上げざるを得なくて、当該週も気が入っていたので、競馬に行っても気負っている部分がありました。今回は張り詰め過ぎず、感触はいいですよ」と前回の敗戦を踏まえ、巻き返しへ対策はバッチリだ。

重賞級の古馬相手は決して楽ではないが、斤量面（５３キロ）は間違いなく有利。「楽な挑戦ではないと思います。その分、もらった斤量を生かすしかない」と同助手は、マイル重賞２勝目へ言葉に力を込めた。