戸塚純貴、約5年ぶり月9レギュラー出演 GACKTと初共演で一級建築士役演じる【ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜】
【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の戸塚純貴が、GACKTが主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日スタート／毎週月曜21時〜21時54分）に出演することが決定した。
【写真】戸塚純貴の美人母顔出し公開
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。6月16日から5日連続で主要キャストを解禁中で、すでに解禁済の志田未来、神尾楓珠に続き、戸塚の出演が発表となった。
戸塚が演じるのは、GACKT演じる浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所で一級建築士として働く鯖山周平。同じ事務所でアシスタントをしている土生洸太（神尾）からタメ口をきかれるが、寛大な心で受け入れ、土生とはむしろ名コンビになっている。少しおっちょこちょいな一面もあるが、真面目でまっすぐな性格。
戸塚は、新春ドラマスペシャル「教場II」（2021年1月／フジテレビ系）や「だが、情熱はある」（2023年4月クール／日本テレビ系）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024年／NHK）など多数のヒット作に出演。近年では、「波うららかに、めおと日和」（2025年4月クール／フジテレビ系）、「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（2025年10月クール／フジテレビ系）や「良いこと悪いこと」（2025年10月クール／日本テレビ系）への出演が話題を呼んだ。月9ドラマへのレギュラー出演は「ナイト・ドクター」（2021年6月〜9月／フジテレビ系）以来、約5年ぶりとなる。主演を務めるGACKTとは、本作で初共演を果たす。
「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーローである。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと／GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語を送り出す。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎないのだ。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下す。ウソやハッタリで塗り固められた“真実”を暴き出す、新しい痛快リーガルドラマが誕生する。（modelpress編集部）
― 本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
戸塚：「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」というタイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感がありました。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていました。
― 台本を読んだ感想を教えていただけますか。
戸塚：物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。単に正義を振りかざすのではなく、人間のグレーな部分も丁寧に描かれていて、爽快な法廷劇でありながら、心理戦のような緊張感もある。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じています。
― ご自身が演じられる役の印象は？
戸塚：仕事にも人間関係にも真面目に向き合いながら、その奥に熱や迷いを抱えている人です。正しいことをしているはずなのに疑問を抱いてしまう、その揺れがとても人間らしく、演じがいのある役だと思いました。
― 放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
戸塚：“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです。
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◆戸塚純貴、約5年ぶりの月9レギュラー出演
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。6月16日から5日連続で主要キャストを解禁中で、すでに解禁済の志田未来、神尾楓珠に続き、戸塚の出演が発表となった。
戸塚は、新春ドラマスペシャル「教場II」（2021年1月／フジテレビ系）や「だが、情熱はある」（2023年4月クール／日本テレビ系）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024年／NHK）など多数のヒット作に出演。近年では、「波うららかに、めおと日和」（2025年4月クール／フジテレビ系）、「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（2025年10月クール／フジテレビ系）や「良いこと悪いこと」（2025年10月クール／日本テレビ系）への出演が話題を呼んだ。月9ドラマへのレギュラー出演は「ナイト・ドクター」（2021年6月〜9月／フジテレビ系）以来、約5年ぶりとなる。主演を務めるGACKTとは、本作で初共演を果たす。
◆GACKT主演「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」
「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーローである。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと／GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語を送り出す。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎないのだ。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下す。ウソやハッタリで塗り固められた“真実”を暴き出す、新しい痛快リーガルドラマが誕生する。（modelpress編集部）
◆戸塚純貴コメント
― 本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
戸塚：「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」というタイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感がありました。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていました。
― 台本を読んだ感想を教えていただけますか。
戸塚：物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。単に正義を振りかざすのではなく、人間のグレーな部分も丁寧に描かれていて、爽快な法廷劇でありながら、心理戦のような緊張感もある。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じています。
― ご自身が演じられる役の印象は？
戸塚：仕事にも人間関係にも真面目に向き合いながら、その奥に熱や迷いを抱えている人です。正しいことをしているはずなのに疑問を抱いてしまう、その揺れがとても人間らしく、演じがいのある役だと思いました。
― 放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
戸塚：“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです。
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