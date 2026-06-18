◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド―クロアチア（１７日、ダラス競技場）

優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦。イングランドは前半１０分、ＦＷケインがＰＫを決めて先制した。

クロアチアＭＦモドリッチがペナルティーエリア内で相手を倒しＰＫを献上。ＦＷケインはゴール右に蹴ったが相手ＧＫリバコビッチがセーブ。しかし、蹴る前にリバコビッチの足が出ていたとＶＡＲのチェックが入り蹴り直しに。２度目も同じ右に蹴ったが今度はＧＫが左に反応し、ゴールとなった。

６０年ぶりの優勝を狙う「サッカーの母国」は成熟期に入りつつある。２０２４年欧州選手権は準優勝。その後就任したトゥヘル監督の下、ボール支配率を高めるスタイルで、欧州予選では無失点で８戦全勝と圧倒した。

０―１で敗れた３月の日本戦では出場しなかったＭＦベリンガムとＦＷケインが攻撃の中心。流動的に位置を入れ替えながら数的優位をつくって仕掛ける。組織的な守備は、高い位置からのプレスが特徴。空中戦の強さも大きな武器だ。

◆イングランド（８大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク４位。Ｗ杯は１９６６年大会で初優勝。欧州選手権は２０２０、２４年で準優勝。２５年１月からドイツ出身のトーマス・トゥヘル監督（５２）が指揮。主な選手はＦＷハリー・ケイン（バイエルン）、ＭＦベリンガム（Ｒマドリード）、ＭＦライス（アーセナル）。欧州予選は８戦全勝、２２得点無失点で突破。首都ロンドン。人口約５６００万人。