OSAJI新作コレクションをチェック♡秋を彩る大人のニュアンスメイク

敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、2026年秋のメイクアップコレクションが登場します。8月5日（水）発売の「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」は、自分だけの空間で過ごすリラックスした表情に美しさを見出したラインアップ。さらに8月26日（水）には、目もとと唇をリンクさせる「SOLAR CLOCK COLLECTION」も発売されます。自分らしさにそっと寄り添う、大人のニュアンスカラーに注目です♡

リラックス感を纏う秋コレクション

「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」のテーマは、“HOME SWEET HOME”。

人の目を気にせず、自分らしく過ごす時間に宿る美しさを表現したコレクションです。

オサジニュアンスアイシャドウデュオ

価格：4,620円(税込)

「オサジニュアンスアイシャドウデュオ」は、異なる質感を重ねて楽しめる2色パレット。

濡れたような輝きのクリームカラーと、陰影や血色感を添えるパウダーカラーで、自然なのに印象的な目もとを演出します。

カラー：01Kazenotayori〈風の便り〉、02Sanka〈讃歌〉

オサジニュアンスソフトエッジィリップスティック

価格：4,180円(税込)

なめらかになじむリップは、ラフに塗るだけで唇のフォルムまで整ったような印象に。ブラウンやヌードピンクなど、秋の装いに溶け込むカラーが揃います。

カラー：05Sononagame〈その眺め〉、06Houyounotoki〈抱擁のとき〉

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血色感と眉で表情をアップデート

オサジニュアンスチークフリュイド

価格：3,520円(税込)

頬や眉にも、OSAJIらしい繊細なニュアンスカラーが登場します。

「オサジニュアンスチークフリュイド」は、肌に溶け込むようになじむリキッドチーク。

色だけが浮かず、肌の延長にあるような自然な血色感を演出します。大人の肌にやわらかな生命感を添えてくれるアイテムです。

カラー：03Eisha〈映写〉、04Yumenoiriguchi〈夢の入口〉、05Tajuusou〈多重奏〉

オサジブロウシャドウパレット

価格：4,180円(税込)

ブロウシャドウパレットは、2色のパウダーと密着感のあるワックスを組み合わせた眉用パレット。

立体感と毛流れを整え、表情の印象をさりげなく引き上げてくれます。

カラー：06Zenryaku〈前略〉、07Amaishayou〈甘い斜陽〉

限定色で目もとと唇をリンク

8月26日（水）に発売される「SOLAR CLOCK COLLECTION」は、目もとと唇の色をリンクさせる限定コレクション。

肌になじみながら、内側にある個性や感情を映し出すようなカラーが揃います。

オサジニュアンスアイシャドウ

EX26Shousetsuka〈小説家〉 価格：2,640円(税込)

EX27Hidokei〈日時計〉

オサジニュアンスリップグロス

EX03Shousetsuka〈小説家〉 価格：3,300円(税込)

EX04Hidokei〈日時計〉

「Shousetsuka〈小説家〉」は、ゴールドパールを散りばめたピンクニュアンスのクリアベージュ。

「Hidokei〈日時計〉」は、まろやかな光沢感のキャメルベージュ。

アイシャドウとリップグロスをリンクさせることで、統一感のある大人のメイクが完成します。

【発売情報】

「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」

発売日：2026年8月5日（水）全国発売

予約開始：2026年7月29日（水）直営店舗・公式オンラインショップ

「SOLAR CLOCK COLLECTION」

発売日：2026年8月26日（水）全国発売

予約開始：2026年8月19日（水）直営店舗・公式オンラインショップ

秋の表情に、そっと個性を添えて

OSAJIの2026年秋コレクションは、肌や表情にそっとなじみながら、その人らしい魅力を引き出してくれるラインアップ。

リラックスした素顔の延長にある美しさや、記憶や時間を映すような限定カラーは、大人のメイクに新しい発見を与えてくれそうです♡

この秋はOSAJIのニュアンスカラーで、自分だけの表情を楽しんでみてはいかがでしょうか。