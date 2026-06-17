夏のボーナス、10年預けるなら？ 1万6000円差も！ゆうちょ銀行とネット銀行の利息を比較
夏のボーナスシーズンがはじまりました。「せっかくのボーナス、すぐ使う分とは別に、しばらく使わないお金は安全に増やしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
そんな中、ゆうちょ銀行では2026年5月18日から「10年定期貯金」の取り扱いがスタートしました。身近な郵便局で長期運用できる安心感から、注目を集めています。
一方で、ネット銀行では高金利の商品も増えており、「少しでも利息を増やしたい」という方には見逃せない存在です。
今回は、夏のボーナスの一部として「50万円」を10年間預けた場合、ゆうちょ銀行とネット銀行で、どのくらい差が出るのかを比較してみましょう。
【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年6月時点）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約53万7433円
ゆうちょ銀行の定期貯金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・4年・5年・10年から期間を選べます。
利息の計算方法にも特徴があります。3年未満は「単利」（元本にのみ利息がつく）ですが、3年以上になると「半年複利」が適用されます。半年複利型は利息にも利息がつくため、長く預けるほど増えやすくなります。
全国どこでも利用しやすく、ATMや窓口の安心感があるのは、ゆうちょ銀行ならではの魅力といえるでしょう。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金（金利）」
特に「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、金利重視の方から人気を集めています。
【100万円上限定期預金＜ミリオくん＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年6月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約55万3787円
ゆうちょ銀行と比べると、受け取れる利息が大きく増えるのが特徴です。
「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、1年・2年・3年・5年・7年・10年と期間も幅広く、目的に合わせて選べます。
参照：SBJ銀行 金利：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
【円定期預金・10年もの】
・金利：1.0％（2026年6月時点）
・金利計算：1年複利型
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約54万1684円
ソニー銀行の円定期預金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・5年・7年・10年から選択可能です。
ネット完結型ながら知名度も高く、「ネット銀行は初めて」という方でも比較的利用しやすい銀行といえるでしょう。
参照：ソニー銀行「円定期預金」金利
10年という長い期間では、「安心感」を重視するか、「少しでも高い金利」を重視するかで選び方が変わってきます。
・普段使いしやすさや窓口の安心感を重視するなら→ゆうちょ銀行
・少しでも利息を増やしたいなら→ネット銀行
というように、自分のお金の使い道や性格に合わせて選ぶのがポイントです。
夏のボーナスは、「使うお金」と「育てるお金」を分けて考えるよいタイミングです。10年後の自分へのプレゼントとして、預け先をじっくり選びましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そんな中、ゆうちょ銀行では2026年5月18日から「10年定期貯金」の取り扱いがスタートしました。身近な郵便局で長期運用できる安心感から、注目を集めています。
一方で、ネット銀行では高金利の商品も増えており、「少しでも利息を増やしたい」という方には見逃せない存在です。
ゆうちょ銀行に50万円を預けた場合ゆうちょ銀行は、2026年5月18日から、定期貯金で「10年もの」の取り扱いを開始しました。
【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年6月時点）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約53万7433円
ゆうちょ銀行の定期貯金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・4年・5年・10年から期間を選べます。
利息の計算方法にも特徴があります。3年未満は「単利」（元本にのみ利息がつく）ですが、3年以上になると「半年複利」が適用されます。半年複利型は利息にも利息がつくため、長く預けるほど増えやすくなります。
全国どこでも利用しやすく、ATMや窓口の安心感があるのは、ゆうちょ銀行ならではの魅力といえるでしょう。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金（金利）」
SBJ銀行に50万円を預けた場合ネット銀行の中でも高金利で注目されているのがSBJ銀行です。
特に「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、金利重視の方から人気を集めています。
【100万円上限定期預金＜ミリオくん＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年6月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約55万3787円
ゆうちょ銀行と比べると、受け取れる利息が大きく増えるのが特徴です。
「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、1年・2年・3年・5年・7年・10年と期間も幅広く、目的に合わせて選べます。
参照：SBJ銀行 金利：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
ソニー銀行に50万円を預けた場合ネット銀行では、ソニー銀行の円定期預金も高金利商品として人気があります。
【円定期預金・10年もの】
・金利：1.0％（2026年6月時点）
・金利計算：1年複利型
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約54万1684円
ソニー銀行の円定期預金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・5年・7年・10年から選択可能です。
ネット完結型ながら知名度も高く、「ネット銀行は初めて」という方でも比較的利用しやすい銀行といえるでしょう。
参照：ソニー銀行「円定期預金」金利
ゆうちょ銀行とネット銀行の10年間での利息差は約1万6000円！今回の比較では、50万円を10年間預けた場合、最も利息が多かったSBJ銀行と、ゆうちょ銀行との差は1万6354円となりました。
10年という長い期間では、「安心感」を重視するか、「少しでも高い金利」を重視するかで選び方が変わってきます。
・普段使いしやすさや窓口の安心感を重視するなら→ゆうちょ銀行
・少しでも利息を増やしたいなら→ネット銀行
というように、自分のお金の使い道や性格に合わせて選ぶのがポイントです。
夏のボーナスは、「使うお金」と「育てるお金」を分けて考えるよいタイミングです。10年後の自分へのプレゼントとして、預け先をじっくり選びましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)