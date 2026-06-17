夏のボーナスシーズン。「しばらく使わないお金は安全に増やしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。今回は、「50万円」を10年間預けた場合、ゆうちょ銀行とネット銀行で、どのくらい差が出るのかを比較してみましょう。※サムネイル画像：amanaimages

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夏のボーナスシーズンがはじまりました。「せっかくのボーナス、すぐ使う分とは別に、しばらく使わないお金は安全に増やしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

そんな中、ゆうちょ銀行では2026年5月18日から「10年定期貯金」の取り扱いがスタートしました。身近な郵便局で長期運用できる安心感から、注目を集めています。

一方で、ネット銀行では高金利の商品も増えており、「少しでも利息を増やしたい」という方には見逃せない存在です。

今回は、夏のボーナスの一部として「50万円」を10年間預けた場合、ゆうちょ銀行とネット銀行で、どのくらい差が出るのかを比較してみましょう。

ゆうちょ銀行に50万円を預けた場合

ゆうちょ銀行は、2026年5月18日から、定期貯金で「10年もの」の取り扱いを開始しました。

【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年6月時点）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）

・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約53万7433円

ゆうちょ銀行の定期貯金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・4年・5年・10年から期間を選べます。

利息の計算方法にも特徴があります。3年未満は「単利」（元本にのみ利息がつく）ですが、3年以上になると「半年複利」が適用されます。半年複利型は利息にも利息がつくため、長く預けるほど増えやすくなります。

全国どこでも利用しやすく、ATMや窓口の安心感があるのは、ゆうちょ銀行ならではの魅力といえるでしょう。

参照：ゆうちょ銀行「定期貯金（金利）」

SBJ銀行に50万円を預けた場合

ネット銀行の中でも高金利で注目されているのがSBJ銀行です。

特に「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、金利重視の方から人気を集めています。

【100万円上限定期預金＜ミリオくん＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年6月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）

・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約55万3787円

ゆうちょ銀行と比べると、受け取れる利息が大きく増えるのが特徴です。

「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、1年・2年・3年・5年・7年・10年と期間も幅広く、目的に合わせて選べます。

参照：SBJ銀行 金利：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」

ソニー銀行に50万円を預けた場合

ネット銀行では、ソニー銀行の円定期預金も高金利商品として人気があります。

【円定期預金・10年もの】
・金利：1.0％（2026年6月時点）
・金利計算：1年複利型
・預入金額：1000円以上（1円単位）

・50万円を預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約54万1684円

ソニー銀行の円定期預金は、1カ月・3カ月・6カ月・1年・2年・3年・5年・7年・10年から選択可能です。

ネット完結型ながら知名度も高く、「ネット銀行は初めて」という方でも比較的利用しやすい銀行といえるでしょう。

参照：ソニー銀行「円定期預金」金利

ゆうちょ銀行とネット銀行の10年間での利息差は約1万6000円！

今回の比較では、50万円を10年間預けた場合、最も利息が多かったSBJ銀行と、ゆうちょ銀行との差は1万6354円となりました。

10年という長い期間では、「安心感」を重視するか、「少しでも高い金利」を重視するかで選び方が変わってきます。

・普段使いしやすさや窓口の安心感を重視するなら→ゆうちょ銀行

・少しでも利息を増やしたいなら→ネット銀行

というように、自分のお金の使い道や性格に合わせて選ぶのがポイントです。

夏のボーナスは、「使うお金」と「育てるお金」を分けて考えるよいタイミングです。10年後の自分へのプレゼントとして、預け先をじっくり選びましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)