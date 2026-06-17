「やばいこれ公式しぬ」ILLIT公式、日本のミームをパロディ!? 「Twitterすぎるwww」「ミンジュさん?!」
韓国のガールズグループ・ILLITの日本公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。日本2ndシングル『I Got Your Back』を意外な方法で宣伝し「やばいこれ公式しぬ」「Twitterすぎるwww」といった声が上がっています。
【画像】ILLIT公式Xが日本のミームをパロディ!?
ファンからは「ミンジュさん?!」「公式がやるノリじゃないだろwww」「やばいこれ公式しぬ」「ファンアカウントかと思った」「日本のミーム出すな」「Twitterすぎるwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】ILLIT公式Xが日本のミームをパロディ!?
「公式がやるノリじゃないだろwww」同アカウントは「ILLITが7月に新曲を出すらしいですね」とつづり、1枚の画像を投稿。日本のネット上でミームとなった街頭インタビューを、メンバーのミンジュさんが再現しています。日本で発売するシングル曲の宣伝とはいえ、公式アカウントがネットミームをパロディするとは驚きです。
メンバーが日本語で発表また、13日の投稿では、同曲の発売決定を告知。ライブ会場と思われる場所で、メンバーが日本語で発表する様子も公開しました。とてもかわいらしい動画となっているので、気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)