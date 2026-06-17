「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神は投打がかみ合い交流戦ラストゲームを白星で締めた。同戦を６勝１２敗の９位で終了。リーグではヤクルトと同率の２位タイに浮上した。

１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健を捉えたのは二回だ。先頭・佐藤輝が中前打で出塁。続く大山が１ストライクからのカーブを捉え、今季甲子園１号となる先制２ランを放った。

広島時代の前田健に対してチームは通算３２試合で８勝１８敗と大きく負け越し。２０１４年８月８日（京セラ）に黒星をつけて以降は４連敗中だったが、ＮＰＢ復帰後初対戦で白星をもぎとった。

六回には２番手のドラフト１位・藤原（花園大）を攻め立てる。中野と森下の連打、佐藤輝の四球で無死満塁の好機をつくると、大山が右犠飛を放ち１点を追加。なおも１死一、三塁では高寺がスクイズを決めてリードを広げた。

さらに七回１死では９日に１軍昇格した糸原が代打で登場。遊撃後方への飛球を相手がお見合いし、ラッキーな形で今季初安打をマークすると、二塁を陥れた。２死から中野が右前適時打を放ち、送球間に二塁へ。続く森下が左中間フェンス直撃の適時二塁打を放ち６−０とした。

先発・大竹は三塁すら踏ませない好投を見せ、６回６０球で３安打無失点。５月２日・巨人戦（甲子園）以来、約１カ月半ぶりの白星となる今季３勝目を挙げた。