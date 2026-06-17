【W杯2026】影山優佳、“大好きなお姉さんたち”との3ショットにファン騒然「お姉さん史上最大のスケール感」「とんでもない豪華な…」
タレントの影山優佳の公式SNSが17日に更新され、「大好きなお姉さんたち」として公開された3ショットが話題を集めている。
【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳
影山は現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取材し、現地の様子を伝えているが、この日は「大好きなお姉さんたち 日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい」とつづり、女子サッカー選手でなでしこジャパンの長谷川唯、清水梨紗との頬を寄せ合う3ショットを公開。「来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と期待に胸を膨らませた。
この投稿には「とんでもない豪華な女子会」「お姉さん史上最大のスケール感」「尊すぎる三人…！」との反響が寄せられている。
【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳
影山は現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取材し、現地の様子を伝えているが、この日は「大好きなお姉さんたち 日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい」とつづり、女子サッカー選手でなでしこジャパンの長谷川唯、清水梨紗との頬を寄せ合う3ショットを公開。「来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と期待に胸を膨らませた。
この投稿には「とんでもない豪華な女子会」「お姉さん史上最大のスケール感」「尊すぎる三人…！」との反響が寄せられている。