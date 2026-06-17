福岡が鹿島FW師岡柊生を完全移籍で獲得「覚悟を持って全力で戦います」
アビスパ福岡は17日、鹿島アントラーズからFW師岡柊生(25)の完全移籍加入が決定したと発表した。
師岡は2023年に東京国際大から鹿島へ加入。今季のJ1百年構想リーグでは11試合に出場し、3得点をマークした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW師岡柊生
(もろおか・しゅう)
■生年月日
2000年12月9日(25歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/69kg
■経歴
大和田サッカークラブ-FC多摩ジュニアユース-日本航空高-東京国際大-鹿島
■出場歴
J1リーグ:47試合5得点
J1百年構想リーグ:11試合3得点
リーグカップ:8試合1得点
天皇杯:4試合
■コメント
▽福岡側
「このたび、加入することになりました師岡柊生です。
チームの勝利に貢献できるよう、覚悟を持って全力で戦います。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」
▽鹿島側
「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピッチに立つことができました。苦しいときにかけてもらった言葉や応援は、一生忘れません。このクラブで学んだこと、経験したことを胸に、次のステージでも覚悟を持って挑戦していきます。3年半、本当にありがとうございました。皆さんの応援に、心から感謝しています」
師岡は2023年に東京国際大から鹿島へ加入。今季のJ1百年構想リーグでは11試合に出場し、3得点をマークした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW師岡柊生
(もろおか・しゅう)
■生年月日
2000年12月9日(25歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/69kg
大和田サッカークラブ-FC多摩ジュニアユース-日本航空高-東京国際大-鹿島
■出場歴
J1リーグ:47試合5得点
J1百年構想リーグ:11試合3得点
リーグカップ:8試合1得点
天皇杯:4試合
■コメント
▽福岡側
「このたび、加入することになりました師岡柊生です。
チームの勝利に貢献できるよう、覚悟を持って全力で戦います。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」
▽鹿島側
「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピッチに立つことができました。苦しいときにかけてもらった言葉や応援は、一生忘れません。このクラブで学んだこと、経験したことを胸に、次のステージでも覚悟を持って挑戦していきます。3年半、本当にありがとうございました。皆さんの応援に、心から感謝しています」