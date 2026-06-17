　アビスパ福岡は17日、鹿島アントラーズからFW師岡柊生(25)の完全移籍加入が決定したと発表した。

　師岡は2023年に東京国際大から鹿島へ加入。今季のJ1百年構想リーグでは11試合に出場し、3得点をマークした。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW師岡柊生

(もろおか・しゅう)

■生年月日

2000年12月9日(25歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

174cm/69kg

■経歴

大和田サッカークラブ-FC多摩ジュニアユース-日本航空高-東京国際大-鹿島

■出場歴

J1リーグ:47試合5得点

J1百年構想リーグ:11試合3得点

リーグカップ:8試合1得点

天皇杯:4試合

■コメント

▽福岡側

「このたび、加入することになりました師岡柊生です。

チームの勝利に貢献できるよう、覚悟を持って全力で戦います。

ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」

▽鹿島側

「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピッチに立つことができました。苦しいときにかけてもらった言葉や応援は、一生忘れません。このクラブで学んだこと、経験したことを胸に、次のステージでも覚悟を持って挑戦していきます。3年半、本当にありがとうございました。皆さんの応援に、心から感謝しています」