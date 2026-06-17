BE:FIRST初のスタジアムライブより「I Want You Back」の映像公開！ジャネット・ジャクソンとのコラボ曲も1位獲得

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6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演したBE:FIRST。

そんなBE:FIRSTとジャネット・ジャクソンがコラボし、6月12日に配信リリースされた「Doesn’t Really Matter（Remix）」が、LINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて、堂々の1位を獲得。

さらに、5月に開催されたBE:FIRS初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』からジャクソン5のリメイクカバー曲「I Want You Back」のライブ映像がYouTubeで公開された。

■フルオーケストラとバックダンサーを迎えてステージを展開

「I Want You Back」は、チケットは一般発売からわずか3分で完売、2日間で約10万人の動員を記録したBE:FIRST史上最大規模となったライブの終盤で披露。フルオーケストラとバックダンサーを迎え、音楽の楽しさを体現するようなステージを展開した。

公開中のジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」とあわせてぜひチェックしてみよう。

さらに、世界4都市を回るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』について、即完となったニューヨーク公演に追加公演が決定した。詳細はオフィシャルサイトで。グローバルへの挑戦が加速するBE:FIRSTの今後の活動に注目だ。

なお、BE:FIRSTは7月1日に5th Anniversary Project第2弾シングル「Missing」をリリースする。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■関連リンク

【SETLIST】JANET JACKSON JAPAN 2026 -BE:FIRST-

https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026

BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -

https://BEFIRST.lnk.to/JacksonFamilyRespectPlaylist

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』詳細はこちら

https://befirst.tokyo/global2026/showcase

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/