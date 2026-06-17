この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「トケル」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【銀河の一票】第９話ドラマ考察 茉莉が「ザネリ」怪文書は茉莉が送ったもの！ 松下洸平 黒木華 野呂佳代」を公開した。動画では、カンテレドラマ『銀河の一票』第9話の展開を受け、「『あなたが殺した』という怪文書を送ったのは、茉莉（黒木華）なんじゃないか」という独自の考察を語っている。

動画では、日山流星（松下洸平）が古書店マリブロンを訪れたシーンに注目。店主が語った「悪役の名前が自分の名前に入っている」ため『銀河鉄道の夜』を嫌っていた人物が、先月その本を買っていったというエピソードを取り上げた。「銀河鉄道の夜」の悪役であるザネリは、第1話で亡くなった新座値利（にいざ あきとし）教授のことだと推測しつつも、実際に本を買ったのは星野茉莉だと指摘する。

その理由として、茉莉の「莉」という漢字を分解すると「ザネリ」と読めることを挙げ、「自分の名前に『ザネリ』が入っているというのがあったからこそ、新座の記事にも気づいたのかもしれません」と語る。さらに、星野鷹臣（坂東彌十郎）宛てに届いた怪文書を開封したのが茉莉自身であったことや、新聞記者の雨宮楓（あめみや かえで）個人にも怪文書が届いていることから、「送り主が雨宮を知っている人物だから、なんじゃないか」と分析した。

トケル氏は、茉莉が自分で怪文書を送った動機について「父・鷹臣の反応を見るためだったんじゃないか」と推察。さらに、第10話の予告映像で月岡あかり（野呂佳代）が発した言葉や、流星の行動を照らし合わせ、「このあたりで、茉莉が送り主だった、という事実が、明らかになっていくのかもしれません」と述べ、今後の展開への期待を語って動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:03

マリブロンで『銀河鉄道の夜』を買った人物とは
04:12

ドラマにおいて「ザネリ」と呼ばれる人物は誰か
05:36

茉莉の「莉」という字は分解すると「ザネリ」と読める
07:28

「あなたが殺した」という怪文書を送ったのは茉莉なのか
09:40

第10話予告で明らかになる流星の思惑と茉莉への想い

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