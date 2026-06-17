吉井和哉、TikTok公式アカウント開設 12年ぶりソロアルバムへ向け新展開
吉井和哉が17日午後8時、公式TikTokアカウントを開設した。約12年ぶりとなるソロアルバムの年内リリースに向けた新たな取り組みとなる。
【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉
新アカウントでは、2003年のソロデビュー以降に発表してきたミュージックビデオや過去のライブ映像に加え、ドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラックや、ソロアルバムに関連した新規動画も順次投稿される予定だ。
あわせて、7月22日にリリースされる映画『みらいのうた』オリジナル・サウンドトラックCDの収録内容も発表された。同作には、映画撮影当時には完成していなかった“その後のみらいのうた”ともいえる新曲デモ音源として、「No Way（demo）」と「66 wild life（demo）」をCD限定で収録。「No Way（demo）」は吉井名義、「66 wild life（demo）」はERO名義で収録される。
また、「66 wild life（demo）」では、1980年代に活動したバンド・URGH POLICEのメンバーだったERO、MARBO Takabayashi、吉井が約40年ぶりに集結してレコーディングを実施。さらにアルバムには、吉井とEROが共演した音源4曲も収められる。
映画『みらいのうた』オリジナル・サウンドトラックは、吉井やTHE YELLOW MONKEYのライブ音源、URGH POLICEの貴重な音源に加え、BiSH「Bye-Bye Show」など全15曲を収録。配信版の収録内容は後日発表される。
■CD収録曲
01. みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）／吉井和哉
02. 人形の家／吉井和哉
03. Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）／URGH POLICE
04. Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）／URGH POLICE
05. JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）／THE YELLOW MONKEY
06. Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）／BiSH
07. 世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）／吉井和哉
08. 復活の日／THE YELLOW MONKEY
09. バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）／THE YELLOW MONKEY
10. 声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）／吉井和哉
11. Getting The Fame（from 映画『みらいのうた』）／ERO・吉井和哉・鶴谷崇
12. みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）
13. Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）
14. No Way（demo）／吉井和哉 ※CDのみ収録
15. 66 wild life（demo）／ERO ※CDのみ収録
【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉
新アカウントでは、2003年のソロデビュー以降に発表してきたミュージックビデオや過去のライブ映像に加え、ドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラックや、ソロアルバムに関連した新規動画も順次投稿される予定だ。
また、「66 wild life（demo）」では、1980年代に活動したバンド・URGH POLICEのメンバーだったERO、MARBO Takabayashi、吉井が約40年ぶりに集結してレコーディングを実施。さらにアルバムには、吉井とEROが共演した音源4曲も収められる。
映画『みらいのうた』オリジナル・サウンドトラックは、吉井やTHE YELLOW MONKEYのライブ音源、URGH POLICEの貴重な音源に加え、BiSH「Bye-Bye Show」など全15曲を収録。配信版の収録内容は後日発表される。
■CD収録曲
01. みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）／吉井和哉
02. 人形の家／吉井和哉
03. Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）／URGH POLICE
04. Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）／URGH POLICE
05. JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）／THE YELLOW MONKEY
06. Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）／BiSH
07. 世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）／吉井和哉
08. 復活の日／THE YELLOW MONKEY
09. バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）／THE YELLOW MONKEY
10. 声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）／吉井和哉
11. Getting The Fame（from 映画『みらいのうた』）／ERO・吉井和哉・鶴谷崇
12. みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）
13. Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）
14. No Way（demo）／吉井和哉 ※CDのみ収録
15. 66 wild life（demo）／ERO ※CDのみ収録