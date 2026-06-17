そこに鳴るが、遊技機『魔女と野獣』収録楽曲となる「dissolve」を本日配信リリースした。

現時点の彼らの臨界点を詰め込んだ渾身の楽曲とのことなので、8月から開催されるワンマンツアーのチケットプレオーダーとあわせて、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜そこに鳴るoneman tour 2026「絶望の淵でも」＞

2026年

8/22（土）名古屋ell.SIZE

OPEN/START 17:30/18:00 8/24（月）岡山CRAZYMAMA2ndROOM

OPEN/START 18:30/19:00 8/27（木）仙台FLYINGSON

OPEN/START 18:30/19:00 9/6（日）福岡Quebilck

OPEN/START 17:30/18:00 9/12（土）心斎橋CLAPPER

OPEN/START 17:30/18:00 9/18（金）下北沢シャングリラ

OPEN/START 18:15/19:00 ▼チケット

・価格：\4,000（ドリンク代別）※全公演共通

・プレオーダー先行：〜7/4（土）23:59

・一般発売：7/11（土）10:00〜

◾️＜Viewtrade Pixel Feels EP リリースツアー『ピクセル・インパクト・ツアー』＞

2026/8/7（金）高松TOONICE

w / Viewtrade OPEN/START 18:30/19:00

チケット価格：\3,400（ドリンク代別）

チケットURL：https://eplus.jp/sf/word/0000154607