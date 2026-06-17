そこに鳴る、遊技機『魔女と野獣』収録楽曲の「dissolve」本日先行配信リリース
そこに鳴るが、遊技機『魔女と野獣』収録楽曲となる「dissolve」を本日配信リリースした。
現時点の彼らの臨界点を詰め込んだ渾身の楽曲とのことなので、8月から開催されるワンマンツアーのチケットプレオーダーとあわせて、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「dissolve」
2026年6月17日（水）リリース
配信：https://sokoninaru.lnk.to/dissolve
※遊技機「魔女と野獣」収録楽曲
◾️＜そこに鳴るoneman tour 2026「絶望の淵でも」＞
2026年
8/22（土）名古屋ell.SIZE
OPEN/START 17:30/18:00
8/24（月）岡山CRAZYMAMA2ndROOM
OPEN/START 18:30/19:00
8/27（木）仙台FLYINGSON
OPEN/START 18:30/19:00
9/6（日）福岡Quebilck
OPEN/START 17:30/18:00
9/12（土）心斎橋CLAPPER
OPEN/START 17:30/18:00
9/18（金）下北沢シャングリラ
OPEN/START 18:15/19:00
▼チケット
・価格：\4,000（ドリンク代別）※全公演共通
・プレオーダー先行：〜7/4（土）23:59
・一般発売：7/11（土）10:00〜
◾️＜Viewtrade Pixel Feels EP リリースツアー『ピクセル・インパクト・ツアー』＞
2026/8/7（金）高松TOONICE
w / Viewtrade OPEN/START 18:30/19:00
チケット価格：\3,400（ドリンク代別）
チケットURL：https://eplus.jp/sf/word/0000154607
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