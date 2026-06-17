小泉進次郎防衛相が2026年6月16日にXを更新し、オランダのディラン・イェジルゲス副首相兼国防相からの「プレゼント」を披露した。また、ワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対オランダ戦を駐日オランダ大使館で観戦したことにも言及した。

小泉氏「オランダでサッカー観戦？」

小泉氏を巡っては、日本時間6月15日の日本対オランダ戦をオランダ大使館で観戦したことがSNSで注目を集めていた。観戦中やハーフタイム中の写真をXに投稿し、オランダから先制を許す瞬間や、その後日本が同点に追いつく瞬間の様子なども公開していた。

試合は2-2で引き分け、両者が勝ち点1を獲得。イェジルゲス氏との記念写真を披露した小泉氏は、「試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」などとXでつづっていた。

小泉氏は16日、イェジルゲス氏と防衛省で会談したことを報告し、続く投稿では、イェジルゲス氏の愛犬へのプレゼントを渡したと明かした。この記念写真には、犬のイラストが描かれた自衛隊のバッグと、日本代表サッカーボールに見えるものが写っている。

このプレゼントについて、小泉氏は「日本代表サッカーボールに見える物の中には餌が入ります。バッグは自衛隊グッズ（犬）」と説明。

さらに別の投稿では、小泉氏がオランダのサッカークラブ「アヤックス」のユニフォームを持っている。このプレゼントについて、「アヤックスのユニフォーム（名前入り）。彼女のご主人はアヤックスのボードメンバーだそうです」と紹介した。

小泉氏は最後に「次回はオランダ大使館じゃなくて、オランダでサッカー観戦？」と締めくくった。

この投稿に対し、「新加入選手」「アヤックスと契約の画角すぎる」「アヤックス加入してるやん」「アヤックスのボードメンバーはすごいな」「アヤックス！」などの声が寄せられている。

小泉氏とディラン氏を巡っては、5月29日から5月31日にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）でのやりとりも注目を集め、今回の日本対オランダ戦について言及していた。