2026年秋のアジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権・男子1500ｍに、異色の経歴を持つ、地元・愛知のランナーが出場しました。高校を卒業後、単身アメリカに“陸上留学”し、急成長を遂げた樋口諒（ひぐち・りょう）選手、陸上を始めたきっかけは「愛知駅伝」でした。

■アメリカへ“陸上留学” …進学校出身の“異色のランナー”





生まれ変わった名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで、6月12日から3日間、陸上の日本選手権が開かれました。





アジア大会の代表選考会を兼ね、女子やり投げの北口榛花選手や、男子100mの桐生祥秀選手など、世界を舞台に活躍するアスリートが続々と登場。女子5000mでは、地元・愛知県豊田市出身で名城大学卒業の山本有真選手が、5連覇を目指した田中希実選手をゴール直前で逆転し、アジア大会の日本代表に内定しました。山本選手は、2019年の愛知駅伝でも豊田市代表として出場しましたが、同じ年の大会にもう1人、世界を目指すアスリートが出場していました。今回の日本選手権の男子1500mに出場した樋口諒選手です。

樋口選手は稲沢市出身で、県内有数の進学校・一宮高校から、アメリカのカンザス大学に進学した異色の経歴の持ち主です。



樋口諒選手：

「中距離のレベルが高いですし盛んなので、ノウハウのあるアメリカの大学に行きたいと思いました」



カンザス大学はスポーツの名門校で、陸上も9レーンある本格的なトラックに、インドアのトラックも完備されています。

高校時代は無名の選手でしたが、この恵まれた環境で急速に力を付け、2024年のU20日本選手権1500mでは見事に優勝！一気に日本のトップランナーに駆けあがろうとしています。



樋口諒選手：

「日本だと満足しちゃうようなタイムでも、向こうでは全然ゴロゴロいるような感じなので、強くなるにはもってこいの環境かなと思います。心もタフになったと思います」

■陸上未経験で“愛知駅伝”出場 つかんだ手応え





日本選手権に出場するため、久々に帰国した樋口選手、家族と食卓を囲みます。



最初は慣れなかったアメリカの食事も今では大好物で、留学前より筋力がつき、体重は5キロ増えました。

樋口諒選手：

「（実家の）カレーライスとか、たまに食べたいなって時があります」



母親の知美さん：

「陸上で行ったんだけど、英語もしゃべれるようになりたいとか 両方かなえていっているので、成長して毎年帰って来てくれるのが本当に楽しみです」



父親の学さん：

「生命力が強くなってるというか」



次男の瞬さん(15)：

「どこまで伸びるか、親目線で見ちゃっているんですけど、楽しみだなって思います」



三男の類さん(11)：

「年が離れているけど、離れているようには感じない。楽しく話せます」

陸上を始めたきっかけは愛知駅伝。中学では野球部でしたが、足の速さを買われ稲沢市代表として出場し、区間記録は38人中10位と手ごたえをつかんだ一方で、上には上がいるという向上心も芽生えたといいます。

■夢の“日本代表”へ…運命のスタートライン





あれから7年、ついに日本の頂点を決める舞台のスタートラインに立った樋口選手。男子1500ｍの予選を突破し、13日の決勝に駒を進めました。



決勝で樋口選手は前半から積極的に前へ出ますが、後続の集団がピッチを上げ、激しいレースとなります。



残り1周は足が思うように動かず、結果は3分48秒17で11位。自己ベストより10秒も遅いタイムでした。



樋口諒選手：

「まだまだ弱いなと思いました。この悔しさを忘れず、全力で頑張って絶対に日本一を取ろうと思います」

夢は2028年のロサンゼルスオリンピック。アメリカンドリームを目指して、樋口選手の挑戦は続きます。